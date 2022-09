La Slovénie s’arrache pour repousser la Lituanie

Quelques heures avant l’entrée en lice de l’Équipe de France, le premier choc du Groupe B prend place à Cologne, entre la Slovénie et la Lituanie, et leurs NBAers. Un match à suivre de près pour les supporters français, pour le spectacle que cette affiche promet évidemment, mais aussi et surtout pour les conséquences futures que le résultat de cette rencontre peut avoir sur le classement de la France en phase de poules.

L’entame de la rencontre offre une opposition de style : les Slovènes débutent avec un 5/5 derrière l’arc, tandis que les Lituaniens pilonnent près du cercle par l’intermédiaire de la raquette Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, puis par celle du meneur de poche Lukas Lekavicius, auteur de 8 points en sortie de banc. Côté Slovénie, ce sont aussi les cadres qui tiennent la baraque : le quatuor Luka Doncic / Goran Dragic / Jaka Blazic / Mike Tobey compile 22 des 27 points inscrits par la Slovénie.

Par la suite, les seconds couteaux slovènes gardent le pied sur l’accélérateur (Klemen Prepelic, Vlatko Cancar) pendant que le chef d’orchestre Luka Doncic est sur le banc. La Slovénie parvient à casser le rythme offensif de la Lituanie, avec des prises à deux systématiques au poste bas quand Sabonis et Valanciunas reçoivent le ballon.

Du vrai bon basket

À +7 (41-34) à cinq minutes de la mi-temps, les Slovènes sont proches d’un premier break, mais Mindaugas Kuzminkas et Marius Grigonis arrivent à la rescousse de leur équipe en fin de première période, qui commençait à perdre pied. À la pause, il n’y a ainsi qu’une seule possession d’écart (51-48).

Au retour des vestiaires, on assiste à une baisse de régime globale. Les deux équipes ont des temps forts durant le troisième quart-temps, mais ne parviennent pas à faire preuve de constance. Par exemple, la Slovénie est bousculée à l’entame, mais répond rapidement et reprend une avance de 7 points (64-57) avec notamment un bon passage de Mike Tobey… pour finalement perdre pied une seconde fois et laisser la Lituanie revenir à -2 (69-67) après la demi-heure de jeu.

Les Slovènes vont même se faire très peur en début de quatrième quart-temps, puisque la Lituanie, sous l’impulsion d’un Domantas Sabonis qui retrouve enfin son niveau de jeu du premier quart-temps, prend deux possessions d’écart (78-73).

Doncic revient en jeu et… la Slovénie s’en sort !

Mais les champions d’Europe en titre ont du caractère, et peut-être un peu plus de ressources et de marge que leurs adversaires. Ainsi, après le retour sur le terrain des deux patrons Goran Dragic et Luka Doncic, les Slovènes retrouvent du mordant. Le premier est en mode attaque, quand le second distribue des passes succulentes face à une défense lituanienne qui laisse grandement à désirer sur « pick-and-roll ». Le « money-time » est finalement aisément géré par la Slovénie, qui s’impose 92-85.

Malgré la défaite, la Lituanie n’a pas à rougir. Moins profonde sur le papier, la troupe de Kazys Maksvytis a mené la vie dure à un grand favori de la compétition, mais a simplement manqué de créativité en fin de partie pour l’emporter. Il faudra assurément se méfier de la Lituanie dans ce Groupe B.

Les tops & flops de la rencontre

✅ Les « role players » de la Slovénie. Si Luka Doncic est évidemment le chef d’orchestre de cette troupe slovène, celle-ci possède un large panel d’options en attaque. On l’a vu au cours de ce match, durant lequel plusieurs lieutenants ont été très en vue : Mike Tobey à 24 points et 8 rebonds, Jaka Blazic à 14 points, 3 rebonds et 2 passes, ou encore Vlatko Cancar à 11 points, 3 rebonds et 3 passes. Le premier est le partenaire idéal de Luka Doncic sur « pick-and-roll » car il peut tout aussi bien s’écarter au large que rouler vers le cercle, quand les seconds ont une qualité de tir extérieur qui est évidemment très précieuse aux côtés du meneur de Dallas, qui attire systématiquement l’attention de plusieurs défenseurs et déclenche de nombreuses aides.

✅ Luka Doncic & Goran Dragic souverains dans le « money-time ». Alors que la Slovénie était un peu à la peine en fin de match, les deux meneurs sont revenus sur le terrain, et le « momentum » a immédiatement basculé en faveur des champions d’Europe 2017. Quand ils évoluent ensemble, la Slovénie est largement plus dangereuse en attaque, car il y a deux porteurs de balle létaux sur « pick-and-roll » et en un-contre-un. Pendant que Goran Dragic plantait un tir extérieur et un « lay-up » décisifs, Luka Doncic servait Mike Tobey sur « pick-and-roll ». Et ainsi, en trois ou quatre possessions, les deux compères du « backcourt » slovène ont éteint l’incendie et sécurisé la victoire.

✅ Les remplaçants lituaniens. Belle sortie du banc pour Mindaugas Kuzminkas (19 points et 3 rebonds), Lukas Lekavicius (14 points et 5 passes) et Ignas Brazdeikis (8 points, 4 rebonds, 1 contre et 1 interception). Alors que le cinq majeur a été globalement décevant, ce trio de remplaçants a sauvé le navire de la noyade à plusieurs reprises. Si la défaite est tout de même au bout du compte, leurs performances est tout de même à souligner.

⛔️ Rokas Jokubaitis. Le meneur de Barcelone peut-il déjà perdre sa place dans le cinq majeur ? La réflexion mérite d’être menée tant le jeune Lituanien en a bavé : seulement 2 points et 2 passes, et un +/- de -16 ! En parallèle, sa doublure Lukas Lekavicius signe une grande partie, avec 14 points et 5 passes. Un réveil est attendu, et surtout nécessaire, pour le bien de la Lituanie dans la suite de la phase de poules.

⛔️ Pour la Lituanie, des pertes de balle et des regrets. Si la Slovénie était très clairement au-dessus du lot durant le « money-time » grâce à Luka Doncic et Goran Dragic, la Lituanie a globalement tenu bon sur l’ensemble du match. À l’entame du dernier quart-temps, Domantas Sabonis et ses coéquipiers semblaient même en très bonne posture pour signer un « upset ». Mais dans l’ensemble, avec 16 ballons perdus, les Lituaniens ont donné trop de points gratuits aux Slovènes et n’ont pas été assez disciplinés pour espérer gagner.