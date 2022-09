Les Pacers vont tester James Johnson et Langston Galloway

La saison passée, James Johnson et Langston Galloway ont évolué du côté de Brooklyn. Le premier a disputé 62 matches avec les Nets, en compilant 5.5 points de moyenne, avant d’être coupé à quelques jours des playoffs.

Le second a été plus discret, avec seulement quatre matches joués sous les ordres de Steve Nash. Il a aussi été vu à Milwaukee, là encore pour un court passage de trois petites rencontres. L’ancien joueur de Detroit s’illustre surtout avec Team USA, pendant les qualifications pour la Coupe du monde 2023.

La saison 2022/2023 commence dans un mois et les deux joueurs n’ont toujours pas signé de contrat pour la saison à venir. D’après les informations de Basketball News, on devrait les revoir à Indiana puisque les Pacers vont inviter l’intérieur et l’arrière à leur training camp, fin septembre.

Ces vétérans (James Johnson a 35 ans, Lagnston Galloway cinq de moins et ils affichent à eux deux plus de 1 000 matches en saison régulière) pourraient ainsi dérocher une place dans une équipe jeune, qui part sur un nouveau cycle avec Tyrese Haliburton et plusieurs joueurs draftés en juin, afin d’apporter leur expérience.