Langston Galloway réalise un rêve en jouant avec Team USA

Après plusieurs mois passés à Phoenix la saison passée, chez le finaliste NBA, Langston Galloway n’a pas réussi à trouver une place pérenne dans la ligue cette saison. Quatre matches à Brooklyn, trois à Milwaukee et puis plus rien.

L’arrière est actuellement sans club et évolue en G-League, mais pourtant, il vit un rêve. Comment est-ce possible ? Parce qu’il est intégré au groupe de Team USA et va jouer les qualifications de la Coupe du monde ce 24 et 27 février, contre Porto-Rico et le Mexique

« Je vais jouer pour cette équipe, c’est ce que j’ai voulu ces dernières années, et c’est une grande opportunité. Je suis impatient », explique-t-il pour le site de USA Basketball. « C’est un rêve devenu réalité. On n’imagine pas cela enfant, en regardant la Dream Team. C’est énorme d’avoir son nom sur ce maillot. Je vais tout donner. »

Avec ses 452 matches NBA, Langston Galloway présente le CV le plus important, derrière Joe Johnson (1277 rencontres en saison régulière), de cette équipe américaine bis, privée de ses meilleurs joueurs et de ses All-Stars.

« J’ai le sentiment que je peux apporter mon leadership. J’ai joué tellement de matches en NBA, j’ai été dans des vestiaires. Des joueurs m’ont beaucoup appris. »

Et si ces deux matches sur la scène internationale pouvaient servir de rampe de lancement afin de retrouver la NBA ? Langston Galloway n’y pense pas vraiment pour l’instant.

« C’est un rêve de jouer avec Team USA et de mettre mes talents en valeur devant le monde entier. Cela me donne une nouvelle chance de jouer et je suis impatient de vivre ça. Je suis excité par cette opportunité. »

