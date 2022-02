Team USA : Joe Johnson encore sélectionné

Les 24 et 27 février prochains, les Etats-Unis affronteront le Porto-Rico et le Mexique dans le cadre des phases de qualifications pour la Coupe du monde 2023, et la Fédération américaine a dévoilé un effectif dans lequel on retrouve onze joueurs sur douze passés par la NBA.

Coachée par Jim Boylen, l’ancien entraîneur des Bulls, l’équipe est composée de Jordan Bell (Fort Wayne Mad Ants), Tarik Black (Grand Rapids Gold), Brian Bowen II (Iowa Wolves), Langston Galloway (College Park Skyhawks), Jared Harper (Birmingham Squadron), Joe Johnson (Free Agent), Juwan Morgan (Maine Celtics), Matt Ryan (Grand Rapids Gold), David Stockton (Memphis Hustle), Rayjon Tucker (Wisconsin Herd), Paul Watson (Free Agent) et Justin Wright-Foreman (Birmingham Squadro).

Les joueurs sont convoqués à partir du 18 février à Washington, lieu des deux rencontres de cette fenêtre. Trois joueurs étaient déjà présents pour les débuts de la phase de qualification : Bowen, Johnson et Stockton.