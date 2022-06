Les Pacers ont mis les petits plats dans les grands pour leurs rookies

Depuis Reggie Miller, voire Jermaine O’Neal, soit depuis le début des années 2010, les Pacers peinent à conserver leurs meilleurs joueurs sur une décennie entière. Les All-Stars restent quelques saisons, mais jamais beaucoup plus.

Les trois derniers joueurs étoilés à Indiana ? Domantas Sabonis en 2020 et 2021, Victor Oladipo en 2018 et 2019 et Paul George évidemment, en 2016 et 2017. Aucun n’est encore dans l’Indiana…

Alors la franchise a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir les trois joueurs draftés jeudi dernier : Bennedict Mathurin (en 6e position), Andrew Nembhard (31e) et Kendall Brown (48e), en organisant une journée inoubliable pour ce trio.

Dès leur arrivée à Indiana, le lendemain de la Draft à Brooklyn, autour d’une centaine d’employés de la franchise les attendait, au bord de la route qui mène au centre d’entraînement. Les joueurs, eux, étaient installés dans une Camaro Verizon 200, décapotable et rouge, à prendre des photos et des vidéos de ce moment.

Aider les joueurs à s’enraciner dans l’Indiana

Ensuite, il y eut la traditionnelle conférence de presse. Avec une attention particulière : des panneaux de rue renommés pour les trois rookies. On pouvait y lire la voie Mathurin, l’avenue Nembhard, le boulevard Brown…

Toujours avec l’idée que ces petits signes, sur le long terme, sauront profondément toucher les joueurs, qui vont ainsi s’intégrer plus facilement dans cette Etat célèbre pour ses 500 Miles.

« Je crois fermement que le fait de drafter un joueur, de lui permettre de s’installer ici, de comprendre la franchise, la ville, les gens, à quel les fans sont impliqués… de faire tout cela très tôt, ça aide les joueurs à s’enraciner », explique le président des Pacers Kevin Pritchard à The Athletic. « On est dans un État de basket. On n’a pas de montagnes ni de plages, mais si on veut devenir un grand joueur, un All-Star, il n’y a pas de meilleur endroit. »

Après la conférence de presse, les joueurs ont pu se changer et enfiler des polos à l’effigie des Pacers. Prochaine étape de la journée : le St. Elmo Steak House. Là-bas, deux voitures de courses attendaient les jeunes talents. Ils ont été conduits à l’Indianapolis Motor Speedway, un circuit de la ville, pour une petite séance à très haute vitesse avec le pilote Callum Ilott.

Quelques tours dans une Chevy Corvette Indy 500, à plus de 250 km/h, ont réveillé les joueurs (épuisé, Mathurin avait confessé s’être endormi la veille avec sa casquette de la Draft) et conclut une longue et mémorable journée. La première de leur nouvelle aventure à Indianapolis.