La Grèce évite le piège tchèque

Après le séisme italien, on n’est pas passé loin du séisme tchèque à Berlin. Car Tomas Satoransky et ses camarades ont longtemps tenu la dragée haute à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Après un démarrage extrêmement poussif, la République tchèque se remet ainsi vite dans la rencontre avec un Tomas Satoransky qui n’a pas l’explosivité pour attaquer le cercle, mais qui distribue le jeu à merveille.

Défensivement, les joueurs de Ronen Ginzburg reviennent aux fondamentaux face au « Greek Freak », en opposant une muraille afin de l’empêcher d’approcher du cercle, notamment en utilisant pas mal la zone. De quoi couper les jambes des Grecs, maladroits de loin et donc en retard (41-45) à la mi-temps.

Giannis Antetokounmpo obligé de shooter à mi-distance ou à 3-points, la Grèce n’arrive pas à grignoter son retard et l’écart reste inchangé (63-67) à la fin du troisième quart-temps.

La Grèce serre la vis en défense et semble en passe de faire la différence, mais la maladresse extérieure chronique, à l’image de ces trois tirs à 3-points ratés sur la même attaque, garde son adversaire en embuscade. Finalement, avec l’aide de Kostas Sloukas, Giannis Antetokounmpo trouve quelques ouvertures, et l’écart enfle enfin. Mais les Tchèques n’abdiquent pas, et ils restent à deux possessions (83-78) à l’approche des deux dernières minutes.

C’est le moment pour les 3-points du double MVP d’enfin rentrer, après six premiers ratés. De quoi mettre la République tchèque définitivement au tapis ? Pas encore, le duo infernal Satoransky – Vesely n’ayant pas encore dit son dernier mot. Ce sera tout de même insuffisant et c’est donc bien le favori grec qui se hisse en quart de finale.

Pourtant considérablement ralenti, Giannis Antetokounmpo finit avec 27 points (8/17 au tir dont 2/8 de loin), 10 rebonds et 5 passes. Il a rendez-vous en quart face à l’Allemagne, mardi à 20h30.