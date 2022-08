Tomas Satoransky forfait pour le début de l’Eurobasket !

Adversaire de la France mercredi dans un match de qualification pour la Coupe du monde 2023, Tomas Satoransky s’est blessé à la cheville droite vendredi lors du match de la République Tchèque face à l’Allemagne (une victoire 101-90 des Allemands derrière 16 points, 6 passes et 5 rebonds de Dennis Schröder).

Les premiers examens avaient exclu une fracture mais un quotidien israélien rapporte que le joueur souffre d’une grosse entorse, au point qu’elle nécessite un mois de convalescence. Conséquence : il est d’ores et déjà forfait pour le début de l’Eurobasket 2022.

« Tomas reste à Prague pour une récupération intensive » a déclaré le manager de l’équipe nationale Michal Sob lors d’un entretien avec la presse locale. « Nous connaîtrons la durée de la convalescence et le traitement dans une semaine après la prochaine IRM, ce qui indiquera de nouveaux progrès vers l’EuroBasket. Satoransky veut faire son maximum pour participer au championnat d’Europe. »

C’est un sacré coup dur pour la sélection tchèque qui misait sur le tandem Satoransky-Vesely pour jouer les trouble-fête devant son public, même si le groupe D n’est pas très relevée. A Prague, la République tchèque recevra ainsi la Serbie, la Pologne, Israël, les Pays-Bas et la Finlande. Même sans le meneur du FC Barcelone, il y a la place pour franchir cette première étape, et il faudra terminer dans les quatre premiers. Et l’ancien meneur des Bulls pourrait alors être rétabli pour la suite.