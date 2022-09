Les Knicks devront batailler pour atteindre… le « play-in », selon Jeff Van Gundy

Jeff Van Gundy a beau être proche de Tom Thibodeau, il ne fait pas dans la langue de bois pour évoquer la saison à venir des Knicks. Ainsi pour l’ancien coach de l’équipe, malgré la « sacrée addition » que représente Jalen Brunson, New York, 11e de la conférence l’an passé (37 victoires – 45 défaites), n’a aucune garantie de remonter au sein de la hiérarchie à l’Est.

« Les Knicks ont de bons joueurs, mais quand on les compare à la concurrence de l’Est, cet effectif n’est pas au même niveau. Ils pourraient surprendre tout le monde et atteindre les playoffs. Mais quand je regarde la conférence, je me dis qu’il faut les voir entre la 8e et la 13e place. Ils sont loin d’avoir une place assurée en ‘play-in’ », tranche carrément l’analyste, interviewé par le New York Post.

Son diagnostic rejoint en tout cas les récentes projections des parieurs de Caesars Sportsbook qui imaginaient les Knicks terminer avec un bilan légèrement inférieur à 40 victoires l’an prochain. Ce qui les plaçait à une modeste 10e place, synonyme de « play-in » potentiel donc, juste derrière les Cavaliers.

Des All-Stars en puissance

Ces derniers ont depuis mis la main sur le joueur convoité par les New-Yorkais, Donovan Mitchell, et devraient ainsi remonter dans la hiérarchie.

« La seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord est que si les Knicks veulent faire un bond au classement, ils doivent avoir un gars, ou deux, autour duquel construire », poursuit le finaliste NBA de 1999, selon qui ni RJ Barrett, ni Julius Randle ne répondent pas à ce profil.

Le technicien voit plutôt en ces deux-là, ainsi que Jalen Bruson, des « All-stars en puissance », pas plus. « Je ne suis pas négatif. Randle a été All-Star, ils espèrent que Barrett continuera à devenir un joueur plus efficace et Jalen est dans la catégorie des All-Star en puissance », énumère « JVG » avant de lister les grands noms de l’Est : Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, James Harden et Joel Embiid… « Il faut un joueur du Top 20 de la ligue. C’est autour de ça qu’on construit. Ils en sont toujours à la recherche. »

Julius Randle a intégré cette élite en devenant All-Star un an plus tôt et en intégrant tout de même le deuxième cinq de la ligue. Une très belle année qui contraste aujourd’hui avec son dernier exercice. Pour Jeff Van Gundy, son « rebond » sera ainsi « le facteur n°1 » de la saison des Knicks 2023. Après tout, les Knicks ont bien réussi à atteindre les playoffs en s’appuyant principalement sur leur intérieur en 2021…