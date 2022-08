Les Celtics aussi favoris des parieurs pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière

Un peu plus de 54 victoires. Il y a un an, c’était la projection estivale qui avait été faite sur le nombre de victoires en saison régulière pour les potentiels numéros uns de la ligue, les Nets. Cette année, ce sont les bourreaux de Brooklyn lors des derniers playoffs, les Celtics, qui héritent de ce statut et de ce total de victoires.

Selon les parieurs de Caesars Sportsbook, repris par ESPN, Boston est en effet attendu comme numéro un de la prochaine saison régulière, devant les Suns (53,5 victoires), suivis des Bucks et des champions en titre, les Warriors (52,5). Un pronostic qui semble directement lié aux arrivées de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari chez les finalistes en titre, déjà considérés comme les favoris pour le titre.

Derrière ce quatuor de tête, on trouve un paquet d’outsiders (76ers, Grizzlies, Heat, Nuggets, Mavericks, Timberwolves…) qui ont tous connu des parcours plus ou moins heureux lors des derniers playoffs. Les Nets justement sont plus bas (45,5) en raison de la grande incertitude autour de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Les Lakers, parmi les favoris l’an passé, ne font guère mieux puisqu’ils pointent au même niveau que les Bulls ou les Pelicans, avec une victoire de moins que les Nets (44,5). La plus grosse dégringolade attendue dans ce classement est sans doute le Jazz (32,5), dont l’opération reconstruction ne fait plus de doute.

En queue de peloton, on retrouve une flopée de très jeunes équipes (Pistons, Magic, Thunder, Pacers, Rockets) qui vont poursuivre leur développement, et auxquelles devraient se joindre les Spurs (24,5).

Nombre de victoires par équipe

Celtics 54.5

Suns 53.5

Bucks 52.5

Warriors 52.5

Clippers 51.5

76ers 50.5

Grizzlies 50.5

Heat 50.5

Nuggets 49.5

Mavericks 48.5

Timberwolves 48.5

Hawks 46.5

Nets 45.5

Raptors 45.5

Bulls 44.5

Lakers 44.5

Pelicans 44.5

Cavaliers 42.5

Knicks 39.5

Trail Blazers 39.5

Hornets 37.5

Wizards 35.5

Jazz 32.5

Kings 32.5

Pistons 27.5

Magic 26.5

Thunder 26.5

Pacers 24.5

Rockets 24.5

Spurs 24.5