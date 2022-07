Les Celtics désormais favoris des bookmakers pour le titre NBA

Juste après la victoire de Golden State en Finals, le Caesars Sportsbook avait livré les premières cotes pour la saison prochaine, les Warriors étant alors logiquement les favoris à leur propre succession.

Un mois plus tard, les choses ont un peu évolué dans l’esprit des parieurs, et des bookmakers, puisqu’avec les arrivées de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari à Boston, ce sont les Celtics qui sont désormais favoris !

La cote des finalistes est ainsi désormais de 6.75, soit un gain de 6.75 dollars pour chaque dollar parié sur la victoire finale de la troupe du Massachusetts, contre 7.00 pour les Warriors.

On retrouve ensuite les Suns et les Bucks (8.00) puis les Clippers (8.50) alors que les Nets ont logiquement vu leur cote s’effondrer (de 7.00 à 17.00) avec les demandes de transfert de Kyrie Irving et Kevin Durant.

LISTE DES COTES DES FAVORIS POUR LE TITRE 2023

Boston : 6.75

Golden State : 7.00

Phoenix : 8.00

Milwaukee : 8.00

LA Clippers : 8.00

LA Lakers : 12.00

Miami : 15.00

Philadelphie : 15.00

Brooklyn : 17.00

Denver : 19.00

Memphis : 21.00

Dallas : 23.00

Toronto : 26.00

Minnesota : 41.00

New Orleans : 46.00

Chicago : 51.00

Atlanta : 61.00