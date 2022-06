Les Warriors déjà favoris des bookmakers pour 2023

C’est la tradition : les nouveaux champions NBA sont à peine connus et célébrés que les bookmakers donnent déjà les cotes pour la saison prochaine.

Le Caesars Sportsbook annonce ainsi que les Warriors, qui viennent de remporter le titre 2022, sont les favoris à leur propre succession en 2023 (5 contre 1). Ils devancent de peu les Celtics (6-1), défaits en Finals, et les Nets (6-1).

Plus loin, on retrouve les Bucks (15-2), les Suns et les Clippers (8-1). Suivent le Heat (14-1), les Sixers, les Mavericks et les Girzzlies (16-1) et enfin les Lakers (22-1).

Pour rappel, l’année dernière, quelques heures après le titre de Milwaukee, les bookmakers de Las Vegas avaient mis en tête les Nets et les Lakers. On connaît la suite : les premiers ont finalement été balayés par Boston au premier tour, quand les seconds n’ont même pas fait les playoffs…

Et les Warriors dans tout ça ? Ils étaient en quatrième position derrière Brooklyn et Los Angeles donc, puis Milwaukee.