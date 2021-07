Les Nets et les Lakers favoris des bookmakers pour la saison prochaine

C’est la tradition : les nouveaux champions NBA sont à peine connus et célébrés que les bookmakers donnent déjà les cotes pour la saison prochaine.

Le Caesars Sportsbook annonce donc que les favoris pour l’exercice 2021/22 sont les Nets et les Lakers, avec une préférence pour Brooklyn chez les parieurs. Un choix logique puisque les deux équipes présentent des énormes effectifs et ont été handicapées par les blessures durant ces playoffs 2021.

Les Bucks, champions depuis mardi soir, sont eux placés en troisième position, devant les Warriors, les Suns et le Jazz. Plus loin, on retrouve les Sixers, les Clippers puis les Nuggets.