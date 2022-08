Andrew Wiggins veut désormais être reconnu pour sa défense

All-star, champion NBA, joueur à la production régulière durant les playoffs, Andrew Wiggins a clairement vécu sa meilleure saison en carrière en 2021-2022.

Avec les retours de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green au top de leur forme, le Canadien a également beaucoup appris, comme il l’a confié dans le podcast « The VC Show », co-animé par Vince Carter.

Il lui a fallu trouver sa place, celle d’un « role player », ou plutôt d’un lieutenant. Un ajustement pas forcément évident pour le numéro 1 de la Draft 2014, habitué à endosser de grosses responsabilités lorsqu’il évoluait à Minnesota.

« Il faut juste trouver un équilibre. Ce que j’ai appris, c’est que lorsque tu joues dans une équipe taillée pour gagner le titre, il y aura des sacrifices à faire. Chaque match peut être différent… Entre un match qui peut être le tien, durant lequel tu es chaud, tu peux faire ton truc, et le match suivant, où ça peut être quelqu’un d’autre. En étant dans cette équipe, c’est ce que j’ai appris. On a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de grands joueurs, qui peuvent faire beaucoup de choses, marquer, défendre, créer… Il faut avoir cet équilibre à l’esprit et savoir mettre ton ego de côté dans l’objectif de gagner. »

« Je n’ai pas obtenu un seul vote cette année »



Il lui a fallu trouver des moyens de se montrer utile, par son efficacité, sa polyvalence dans tous les aspects du jeu, y compris la défense, un secteur dans lequel il a particulièrement brillé sur la dernière campagne de playoffs. Parmi ses objectifs pour la saison prochaine, la défense tient désormais une place importante.

« J’aimerais beaucoup être All-Star à nouveau et bien sûr, remporter le titre est l’objectif principal. Mais s’il y a une chose que je vais vraiment m’efforcer de faire cette saison à venir, c’est d’être dans la NBA All-Defensive Team. C’est un de mes grands objectifs et j’espère que j’ai ouvert quelques yeux pendant les playoffs pour pouvoir être dans la discussion », a-t-il ajouté. « Je n’ai pas obtenu un seul vote cette année. Je l’ai pris personnellement lors des playoffs, je me suis dit que c’était ma chance de vraiment montrer ce que je pouvais faire, de mettre mon nom sur les radars ».

Plus que ses expéditions punitives sur Luka Doncic, sa défense sur Jayson Tatum en finale NBA a marqué les esprits.

« Tout a été dur, parce qu’il est talentueux, extrêmement talentueux. Il peut faire beaucoup de choses en attaque. Mon but était juste d’essayer de l’éteindre. Il y a un truc que Draymond (Green) me disait tout le temps, c’est que je devais couper la tête du serpent. C’était la principale menace. On sait qui il est, mais si j’arrivais à lui compliquer la tâche, le faire bosser des deux côtés du terrain, c’est que je faisais bien mon boulot », a-t-il poursuivi. « J’adore défendre sur le meilleur joueur de l’équipe adverse. Ça amène ton jeu à un autre niveau, d’essayer de prendre l’avantage sur lui… Je voulais montrer que je pouvais le faire. J’ai pris ma mission au sérieux, quelque soit le joueur sur lequel j’étais ».

Les meilleurs attaquants de la ligue sont prévenus…