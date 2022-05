Andrew Wiggins s’apprête à passer au révélateur Luka Doncic

En dépit de ses statuts de premier choix de la Draft 2014 et de désormais All-Star, Andrew Wiggins s’est peu à peu transformé en un « role player » de luxe, ou plutôt un Lieutenant de luxe, chez les Warriors.

Dans l’ombre de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou même Jordan Poole, et tel Harrison Barnes de 2012 à 2016, il a ainsi su se faire une place dans la rotation de Steve Kerr et en devenir l’une des pièces maîtresses, de chaque côté du terrain.

Actuellement dans sa huitième saison NBA, à « seulement » 27 ans, le Canadien s’apprête maintenant à disputer, avec Golden State, sa toute première finale de conférence en carrière.

Après deux premiers tours plutôt maîtrisés, face aux Nuggets (4-1) puis aux Grizzlies (4-2), où il a tourné à 14.5 points, 6.9 rebonds et 1.1 contre de moyenne (à 49% aux tirs et 40% à 3-pts), contre 17.9 points, 4.5 rebonds et 2.2 passes de moyenne en saison régulière (à 47% aux tirs et 39% à 3-pts).

« J’ai la sensation d’avoir été plutôt solide. Mais je peux toujours en faire plus et aider davantage l’équipe », livrait l’ancien de l’université de Kansas, concernant ses prestations au premier tour et en demi-finale de conférence.

Défendre l’indéfendable

Face aux Mavericks, qui tenteront d’empêcher les Warriors de se qualifier pour leurs sixièmes Finals depuis 2015, Andrew Wiggins sera probablement plus responsabilisé que jamais. En attaque, bien sûr, mais surtout en défense, où il sera chargé de défendre sur Luka Doncic la majeure partie du temps, alors que Gary Payton II et Andre Iguodala sont toujours blessés.

« Ça va évidemment être un ‘matchup’ compliqué, vous avez tous vu ce qu’il a fait tout au long de ces playoffs », expliquait-il, en référence aux prouesses de « Luka Magic » face au Jazz puis aux Suns. « Ce sera un effort de groupe, nous allons devoir nous y mettre à plusieurs, collectivement. Ça ne va pas être de tout repos. »

Cette saison, Luka Doncic a compilé pas moins de 31.5 points, 9.0 rebonds et 5.5 passes de moyenne, en quatre matchs contre Golden State (à 48% aux tirs et 38% à 3-pts).

Autant dire que le Slovène, qui tournait déjà à 36.0 points, 6.3 rebonds et 8.3 passes de moyenne en trois matchs face aux « Dubs » la saison dernière (à 53% aux tirs et 48% à 3-pts), adore jouer contre les hommes de Steve Kerr.

Face à la superstar texane, la tâche sera donc tout sauf aisée pour Andrew Wiggins et consorts. Mais l’ailier canadien, jusqu’ici solide dans cette campagne de playoffs, s’appuiera sur son physique longiligne, sur sa polyvalence défensive et sur sa vélocité pour perturber un maximum Luka Doncic.

Prise de plaisir maximale sur le terrain

D’autant que, mentalement, le Rookie de l’année 2015 pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers pour aborder au mieux sa mission commando.

« Nous savons de quoi il est capable », déclarait ainsi Stephen Curry, à propos de l’ancien joueur des Wolves. « Tout savoir ce qu’il a traversé tout au long de sa carrière : de N°1 de la Draft dans le Minnesota, où il a connu quelques grosses saisons statistiques, à ici, où il ne peut pas en montrer autant qu’avant. Mais nous savons qu’il peut avoir un impact sur nos victoires. »

S’il semble impensable d’imaginer Andrew Wiggins éteindre complètement Luka Doncic, il doit néanmoins s’atteler à le faire travailler le plus possible, pour l’épuiser. Un défi complexe et alléchant sur le papier, auquel il se doit de répondre pour le bien du collectif local.

« Pour lui, tout est question de concentration et d’engagement », ajoute à ce sujet Stephen Curry. « Ça signifie être physique en défense, prendre les duels au sérieux, relever les défis, être présent au rebond et être agressif en attaque, dans la peinture ou pour prendre des tirs ouverts. Et quand tout ça se produit, il influe différemment sur le jeu, ce que nous apprécions tous car nous savons que ça nous rend meilleurs. »

Désireux de s’enlever cette étiquette de perdant qui lui colle à la peau depuis son passage chez les Wolves, Andrew Wiggins avait besoin d’un parcours longue durée en playoffs pour y arriver. Plus épanoui que jamais chez les Warriors, grâce aux victoires, il est également motivé par ses coéquipiers, qui s’efforcent de le faire sourire et de faire ressortir le côté « amusant » de sa personnalité.

« En général, je suis juste cool, mais c’est bien de montrer parfois ses émotions. Je n’ai jamais été [à ce stade de la compétition] avant ça, donc c’est une opportunité spéciale et vous verrez bien plus de sourires, au fur et à mesure que nous irons loin », annonçait le principal intéressé.