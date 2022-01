Andrew Wiggins veut rendre la vie difficile à Luka Doncic

La nuit prochaine, une partie de la planète NBA aura les yeux rivés sur l’affiche Nets – Lakers. Dans la foulée se tiendra la toute aussi intéressante rencontre Warriors – Mavs. On suivra bien sûr Stephen Curry et Luka Doncic. On suivra aussi comme ce dernier se dépatouillera face à la défense de son adverse attendu : Andrew Wiggins.

Soir après soir, l’ailier des Warriors se taille en effet une réputation de défenseur solide envoyé pour gêner le meilleur attaquant adverse sur les lignes arrières. Avec le Slovène, qui tourne à plus de 25 points et près de 9 passes de moyenne, et qui monte en puissance, il va avoir du boulot.

« C’est un joueur à part, l’une des jeunes stars de la ligue. Je vais lui rendre la tâche difficile, faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. J’ai le sentiment de l’avoir beaucoup vu ces deux dernières années, donc je le connais bien. Mais c’est un gars difficile à défendre quoi qu’il en soit. Il est bon dans tous les domaines », juge ainsi l’ancien joueur des Wolves.

Steve Kerr est du même avis. Il le compare d’ailleurs à James Harden pour sa capacité à créer des espaces sur le parquet, à shooter à 3-points en « stepback » ou encore à utiliser sa taille et sa puissance pour terminer au cercle.

« Et puis, comme James, c’est un grand passeur qui a la capacité de transmettre par-dessus la défense à n’importe lequel de ses quatre coéquipiers en jeu avec lui. C’est un énorme défi d’essayer de contenir Luka », complète le coach des Warriors.

Des banalités qui font particulièrement sens de la part des Warriors, battus au début du mois par les Mavs lors de la soirée hommage à Dirk Nowitzki. Ce soir-là, le Slovène avait signé 26 points, 8 passes décisives et 7 rebonds mais perdu 6 ballons et manqué beaucoup de tirs (7/18).

Luka Doncic est habitué à briller face aux Californiens. La saison passée, il avait tourné à 36 points de moyenne (53%) lors de trois affrontements. Ou 29 points (51%) et quasiment un triple-double de moyenne encore une saison plus tôt. Depuis 2019, le Slovène n’a connu la défaite qu’à une seule reprise en sept affrontements avec les Warriors.