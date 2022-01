Le cinq majeur de la semaine | Luka Doncic et Trae Young chauffent

Cinq majeur de la semaine intéressant à déterminer car il y avait pas mal de choix à faire.

Sur le « backcourt », malgré les performances de Ja Morant, du duo Chris Paul – Devin Booker voire de Kyrie Irving et James Harden, ce sont Trae Young et Luka Doncic qui reçoivent nos suffrages. La première partie de saison n’a pas forcément été simple pour les leaders des Hawks et des Mavericks, mais ça va beaucoup mieux.

Sur les ailes, LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum ont posé leurs candidatures habituelles mais la solidité discrète de Khris Middleton et celle plus spectaculaire de Miles Bridges nous ont convaincus.

Enfin, sous le cercle, le débat hebdomadaire est de savoir qui de Nikola Jokic ou de Joel Embiid sera présent, les deux pivots étant tous deux particulièrement impressionnants ? Avantage au Serbe cette semaine.

Comme lors des quatre dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.