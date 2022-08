Le propriétaire des Wolves fait le bilan de leur intersaison… qui n’est peut-être pas terminée

Avant de faire quasiment « all-in » pour mettre la main sur Rudy Gobert, les Wolves ont logiquement consulté Chris Finch. Celui-ci pouvait-il imaginer cette association peu commune aujourd’hui entre le Français et Karl-Anthony Towns ? Affirmatif a répondu le coach à Glen Taylor, le propriétaire de la franchise, et Tim Connelly, son président, pour qui le pivot du Jazz était « l’option numéro un » de cette intersaison.

« Ce que j’ai fait lorsque Tim et Chris m’ont parlé de ce transfert, c’est de demander à (Chris Finch) s’il y a un système dans lequel il sait comment utiliser ces joueurs. Et il était très confiant sur sa capacité à utiliser leurs qualités, étant deux grands intérieurs. On a parlé de beaucoup de choses, et il m’a convaincu que c’était quelque chose qui allait nous permettre de gagner, et nous a donné le feu vert pour faire ce transfert », rapporte le propriétaire des Wolves, de passage dans The Scoop podcast.

Si le dirigeant considère que la transaction, dont l’annonce est devenue publique dès le premier jour de la « free agency », a été conclue « assez vite », il note toutefois que le cas Jaden McDaniels a un peu prolongé les débats. Utah voulait en effet intégrer le joueur de 21 ans dans l’échange mais Minnesota n’a pas cédé.

Les Wolves ont ainsi validé leur plus gros mouvement d’une intersaison également marquée par la prolongation de contrat au maximum accordée au compère de raquette du Français. Selon Glen Taylor, il n’y avait pas de quoi hésiter. De tels contrats sont faits pour « les joueurs d’élite, et Karl a prouvé qu’il était l’un de ces joueurs ».

L’épanouissement attendu de D’Angelo Russell

Il n’en a pas été autant avec le grand copain du « KAT », D’Angelo Russell, dont le contrat se termine pourtant à l’issue de la saison prochaine. Sur ce dossier, le propriétaire laisse clairement entendre que les Wolves vont attendre de voir comment le meneur se comporte sur le terrain la saison prochaine.

Chris Finch « pense qu’avec ce nouveau cinq, avec Russell dedans, il fera une bien meilleure saison en raison de la façon dont on va jouer. Il dit qu’il pense que Russell va vraiment tirer profit de ce groupe. C’est à son avantage et à notre avantage si cela fonctionne », observe Glen Taylor.

Ce dernier, qui cèdera définitivement la direction du club à Alex Rodriguez et Marc Lore l’an prochain, estime enfin que l’intersaison des Wolves, hormis de possibles ajustements, est terminée. À moins que Tim Connelly ne lui réserve une nouvelle surprise… « Je sais que Tim reste à l’affût en permanence, à voir si quelque chose d’autre pourrait arriver. Il est très proactif s’il voit une opportunité qui pourrait améliorer notre équipe. Je pense qu’on est fixés, mais je sais qu’il sera toujours à la recherche d’une opportunité » conclut-il ainsi.