Alex Rodriguez dresse le bilan de sa première année à la tête des Wolves

Nouveaux propriétaires de la franchise des Timberwolves, rachetée à Glen Taylor pour 1.5 milliard de dollars, le businessman Marc Lore et l’ancienne star de MLB Alex Rodriguez sont déjà à l’heure du bilan.

De passage à Las Vegas pour la Summer League, celui que l’on surnomme « A-Rod » a confié être encore en phase d’apprentissage dans son nouveau rôle, alors que le tandem n’aura que les pleins pouvoirs qu’à partir de 2023.

Encore en apprentissage

Ce qui est sûr, c’est que le dirigeant se montre investi, à l’image de sa venue à Las Vegas pour voir ses jeunes éléments à l’œuvre.

« Être propriétaire d’une équipe, c’est 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a-t-il confié, remerciant au passage Adam Silver et ses équipes pour l’avoir chaleureusement accueilli dans ce monde qu’il découvre encore.

« J’aborde les choses d’un point de vue différent, comme je suis dans le baseball depuis environ un quart de siècle. A présent, c’est intéressant de prendre mon expérience de la Major League Baseball, de consultant TV et maintenant d’être ici en tant que propriétaire Cela a été formidable. La NBA m’a accueilli à bras ouverts ».

Des bases solides

Les Wolves n’ont pas chômé depuis un an et les résultats sont déjà là, avec notamment une belle 7e place à l’issue de la saison régulière, une participation aux playoffs, mais aussi l’arrivée de Tim Connelly comme président, et bien sûr l’énorme échange impliquant Rudy Gobert et la prolongation de contrat de Karl-Anthony Towns.

« Je pense que nous sommes dans une bonne position et que nous sommes simplement opportunistes. Nous avons une fenêtre de quatre ou cinq ans, et nous la saisissons » a-t-il répondu à propos des mouvements de l’été.

De quoi faire des Wolves un concurrent de plus pour le Top 4 à l’ouest, et redonner le sourire aux fans de sa franchise qui n’a participé qu’à deux séries de playoffs ces 18 dernières années. Ce sera sans doute là le prochain axe de progression pour son équipe.

« Il s’agit avant tout des fans du Minnesota. Je pense qu’ils méritent une équipe qui gagne. Ils méritent de la constance, ils méritent de la continuité. Et je pense que dans l’ensemble, c’est ce que nous avons vu. Si vous êtes un fan, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de raisons de s’enthousiasmer. C’est bon pour l’énergie de la ville ».