La vente des Wolves à Alex Rodriguez et Marc Lore finalisée

On craignait que Glen Taylor fasse une nouvelle fois machine arrière en annulant la vente des Wolves/Lynx mais ce coup-ci, c’est la bonne. The Athletic rapporte en effet que l’homme d’affaires a finalisé la vente de la franchise NBA de Minneapolis, ainsi que de la franchise WNBA, à Alex Rodriguez et Marc Lore.

Les deux hommes ont déboursé 1.5 milliard de dollars pour s’offrir les deux clubs, et ils s’engagent à hauteur de 50% chacun, les papiers officiels devant être signés dans la foulée.

Ancienne star du baseball, à la retraite depuis 2016, Alex Rodriguez fut 14 fois All-Star en MLB, remportant également les World Series avec les New York Yankees en 2009. Ancien compagnon de Jennifer Lopez, il est donc associé à Marc Lore, un milliardaire qui a fait fortune dans la vente en ligne, étant parfois appelé « le LeBron James de l’e-commerce », au point de prendre la direction de toute cette section chez le géant américain Walmart.

Alex Rodriguez et Marc Lore devraient prendre la main de façon progressive, jusqu’au contrôle total en 2023/24. Et si un déménagement n’est jamais à exclure, Glen Taylor a toujours dit que sa priorité était de trouver des acheteurs déterminés à garder les équipes dans le Minnesota, et que cette condition serait dans le contrat de vente.