Steve Kerr fait le point sur son nouveau banc

Si Steve Kerr s’est félicité d’avoir conservé son « club des six » en prolongeant Kevon Looney, pour garder son noyau dur, le coach des Warriors a en revanche vu son banc changer de visage depuis le titre contre Boston.

Dans le détail, Mike Brown et Leandro Barbosa ont quitté le navire pour rejoindre Sacramento, Kenny Atkinson n’était pas loin de faire pareil (en direction de Charlotte) avant de faire machine arrière, et Jama Mahlalela a été promu pour prendre la place de Mike Brown aux côtés de Steve Kerr.

« Il a fait un travail phénoménal la saison passée pour refonder notre programme de développement des joueurs », commente le coach, sur le travail de Jama Mahlalela. « Il a fait infuser de nouvelles idées et des énergies différentes au staff. Son envie et sa joie sont contagieuses. Il peut tout faire, que ce soit individuellement avec les joueurs, élaborer une stratégie ou faire le scout. C’était naturel de le faire monter d’un cran. »

Chris DeMarco en nouveau « Monsieur Défense »

Évidemment, le départ de Mike Brown est une grosse perte pour la franchise californienne et son entraîneur. L’ancien coach des Cavaliers est arrivé à Golden State en 2016 et il a souvent pris la place de Steve Kerr (avec succès) quand ce dernier avait des soucis de dos ou souffrait du Covid-19.

« Mike va nous manquer. On était parfait l’un pour l’autre, car on est tellement différent. Il couvrait mes angles morts depuis des années, on était très complémentaire », souligne le quadruple champion à Golden State.

Le nouveau coach des Kings était devenu le « Monsieur Défense » des Warriors. La connexion avec les joueurs était parfaite, ce qui expliquait en partie la réussite de Draymond Green et compagnie dans ce domaine. Un simple regard vers Mike Brown, qui donnait une consigne ou faisait un geste de la main, et la défense des Warriors se réorganisait immédiatement.

Qui va donc reprendre ce rôle si capital pour la saison prochaine ? En sachant que Kenny Atkinson va lui aussi travailler davantage sur la défense des champions en titre, a d’ailleurs précisé le « head coach ».

« Chris DeMarco », annonce Steve Kerr. « Il est fantastique. Il est un des moteurs de notre coordination défensive. Lui et Mike ont travaillé main dans la main. La saison passée, DeMarco a fait plus que jamais dans le domaine défensif. Il est prêt à prendre plus de responsabilités. Il va être capital. »