Steve Kerr confirme Kevon Looney à son poste de titulaire

Comme les Warriors ont réussi à conserver Kevon Looney cet été, moyennant un nouveau contrat de 25.5 millions de dollars sur trois ans, Steve Kerr pourra défendre le titre remporté en juin avec son « Club des Six ».

C’est-à-dire le trio Stephen Curry – Draymond Green – Klay Thompson évidemment, mais aussi Kevon Looney et Andrew Wiggins, sans oublier Jordan Poole. Soit tout simplement son cinq majeur et son sixième homme.

« On a sans doute plus de continuité que n’importe quelle autre équipe dans la ligue, avec notre noyau dur », remarque le coach, en évoquant son « Big Three » et son pivot. « On ajoute Wiggins et Poole, avec la culture qu’ils ont acquise, et on a une base très solide. C’est le plus important qu’on puisse posséder dans cette ligue. On a gardé nos six joueurs principaux, ceux qui sont fondamentaux et qui auront beaucoup de minutes chaque soir. »

On pouvait déjà le deviner avec ces propos-là, mais Steve Kerr confirme ainsi que la priorité sera donnée à Kevon Looney devant James Wiseman.

En 2020/21, pour sa première année en NBA, l’ancien de Memphis avait parfois été titulaire devant son aîné.

« Looney sera notre titulaire. Il l’a mérité. »



Puis, la saison passée, comme James Wiseman est resté coincé à l’infirmerie pendant l’intégralité de l’exercice, c’est Kevon Looney qui a commencé à 80 reprises.

« Looney sera notre titulaire. Il l’a mérité », estime Steve Kerr. « On est tous très heureux de le voir revenir chez nous. On avait véritablement peur de le perdre. C’est énorme de pouvoir encore compter sur lui. Il va pouvoir poursuivre ce qu’il a réalisé la saison passée pour nous, tout en étant un mentor pour James. »

Après une saison blanche, et avec seulement 39 matches dans les jambes depuis sa Draft, James Wiseman sera moins exposé ou mis en difficulté, en débutant les matches sur le banc. L’idée est donc de le laisser grandir.

« Il s’agit d’une progression plus naturelle pour James, qu’il n’avait pas vraiment sa première saison à cause de la situation », rappelle l’entraîneur. « On estimait qu’il devait gagner en expérience, le plus possible, et Looney vivait alors une saison compliquée, avec des soucis physiques. Donc c’est mieux comme ça : Looney est le titulaire, qui a déjà tout vu. James doit encore apprendre de lui et avec lui. C’est une situation saine pour James. »