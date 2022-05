En misant sur une multitude de schémas défensifs, Steve Kerr évite aux Warriors de se faire piéger

Ce fut la surprise de ce Game 3 sur le plan défensif. En troisième quart-temps, après un temps-mort, Steve Kerr lance Moses Moody en défense sur Luka Doncic, alors qu’Andrew Wiggins est toujours sur le parquet.

Deuxième surprise : le rookie des Warriors est chargé du Slovène en « boîte » (« Box and one »). C’est-à-dire qu’il reste sur son adversaire et les quatre autres joueurs sont en zone. Pour cette mission spéciale, Draymond Green lui a glissé quelques conseils pendant le temps-mort.

Golden State va rester ainsi en défense pendant cinq possessions. Résultat pour les Mavericks : trois points marqués seulement et aucun shoot tenté par Luka Doncic…

« Quand on affronte un joueur comme Luka, on ne doit jamais lui proposer la même chose », explique l’intérieur des Warriors à The Athletic. « Si on prend notre meilleure stratégie et qu’on continue, un joueur comme lui va trouver des solutions. Il faut toujours essayer de le déstabiliser. »

Draymond Green salue le travail de préparation de Steve Kerr

La star de Dallas doit faire face à des défenseurs différents et des défenses qui changent. En plus de la « boîte », Steve Kerr et les Warriors ont utilisé la défense de zone dans ce Game 3 à 17 reprises. Là aussi, les troupes de Jason Kidd ont peiné, avec seulement cinq paniers dans ces circonstances.

« On ne veut pas uniquement changer, switcher en défense, car c’est ce qu’ils veulent », justifie Draymond Green. « Notre coaching staff a réalisé un travail remarquable, comme toujours. Je n’ai jamais abordé un match de playoffs avec la sensation d’être mal préparé. Jamais je n’ai estimé que l’équipe adverse était mieux préparée que nous. Kerr ne se manque jamais ou presque. Il nous donne toujours un plan de jeu incroyable. »

Car changer systématiquement en défense, c’est prendre le risque de voir Luka Doncic dominer les petits comme Jordan Poole ou Stephen Curry. Ce fut le cas en saison régulière.

Mais en fin tacticien, Steve Kerr, son assistant Mike Brown en charge de la défense et les Californiens ont réussi à s’adapter, et à isoler le Slovène dans cette finale de conférence.

La preuve dans le Game 2, quand Dallas a débordé la défense des Warriors en première période. Reggie Bullock, sur lequel Stephen Curry défendait, venait poser des écrans à Luka Doncic, créant un décalage. Le meneur de jeu n’arrivait pas à revenir assez vite pour empêcher le joueur de dégainer (3/4 à 3-pts pour Reggie Bullock à la pause).

Un contact permanent avec Mike Brown, le monsieur défense de l’équipe

Au retour des vestiaires, Klay Thompson est donc placé sur Reggie Bullock et Stephen Curry sur Dorian Finney-Smith. Un réajustement de la défense et le problème était réglé.

« Il y a beaucoup de communication, car on change énormément de défenses pendant les matches », analyse Stephen Curry. « On essaie de faire ça de manière assez rapide face à Luka, car il a la balle sur quasiment toutes les possessions. De la défense individuelle à la zone, en passant par la boîte, ce sont des défenses assez claires et simples. On s’est entraîné pour ça toute la saison. »

La force des Warriors, en plus d’être très bien préparés, c’est leur vitesse d’exécution. Ils n’ont pas nécessairement besoin d’un temps-mort ou de la mi-temps pour faire évoluer leur défense ou corriger des erreurs. Un simple regard vers Mike Brown, un signe de la main ou une parole, et Draymond Green et sa bande s’organisent.

« On essaie de désigner un ou deux joueurs pour regarder Brown, car c’est lui qui annonce les changements », raconte le défenseur de l’année 2017. « On s’est entraîné pour ça toute la saison, qu’il parle à moi, à Otto Porter Jr. ou à Andre Iguodala. Il est comme un coordinateur défensif qui fait un signe au linebacker dans le football américain, pour donner ensuite le signal aux autres joueurs. Ça marche bien pour nous. »

L’été dernier, Steve Kerr avait ainsi modifié le rôle de Mike Brown, auparavant chargé de l’attaque et qui devait cette fois s’occuper de la défense. Le but était de multiplier les schémas, ainsi que les transitions, afin de pouvoir passer de l’un à l’autre le plus vite possible. Toute la saison, les Warriors ont travaillé sur cet aspect, que le « head coach » trouvait essentiel dans la NBA actuelle. Cette série face à Dallas prouve qu’il a eu raison.

« J’ai juste eu l’impression que le jeu NBA est rythmé et orienté par des schémas, et que ces joueurs exécutent tous les mêmes systèmes », expliquait ainsi Steve Kerr en début de saison. « Vous passez d’un match à l’autre et tout le monde met en place un screen-and-roll au large, des écrans très hauts. Toujours les mêmes trucs. On voit les tendances. Il est donc important d’être capable de changer les choses défensivement. Il y a tellement de tirs qu’il est difficile de garder tout le monde individuellement et de sortir les équipes de leur rythme. Les équipes sont habituées à voir des blitz. Lorsqu’elles sont habituées à jouer contre certaines choses, il devient plus difficile de casser un rythme. Nous avons donc décidé de faire plus de choses pour casser le rythme. »