Son nom de famille, le plus gros challenge de Ron Harper Jr.

Comme les Lakers avec Scotty Pippen Jr, les Raptors ont donné cet été une chance à un fils d’ancien champion NBA avec les Bulls. Au même titre que l’ancien meneur de Vanderbilt, vu à son avantage durant la Summer League avec les « Purple & Gold », Ron Harper Jr. n’a pas été drafté cette année et a signé dans la foulée un « two-way contract » avec la franchise de Toronto, à la fin du mois de juin.

Le fils du quintuple champion NBA (trois titres avec les Bulls, deux avec les Lakers) débute ainsi sa carrière professionnelle par la « petite porte », puisqu’il va devoir faire ses preuves durant le camp d’entrainement pour intégrer l’effectif final des Raptors. Des débuts en NBA aux antipodes de ceux de son père, un « lottery pick » en 1986 (8e choix à Cleveland), auteur d’une première saison à 22.9 points par match.

« Junior », pas « fils de »

Mais c’est justement ce que l’ailier de 22 ans cherche, à l’aube de débuter sa carrière professionnelle, et c’est ce qu’il a toujours cherché : se différencier de son père.

« Quand j’étais gamin, c’était quelque chose contre quoi je bataillais systématiquement » déclare-t-il au sujet de son nom de famille. « C’était son nom contre le mien. […] Je disais à mon père que j’allais changer mon nom de famille car je ne voulais pas que les gens sachent qu’il était mon père. C’est marrant quand j’y repense. […] Et je disais toujours, si je devais écrire mon autobiographie, je l’appellerais ‘Junior’, car j’ai toujours voulu être une personne et un joueur de basket différents de lui. C’est de cette manière que je veux être perçu. »

L’ancien pensionnaire de la fac’ de Rutgers remercie d’ailleurs son père sur ce point, qui l’a toujours encouragé à suivre son propre chemin.

« En grandissant, j’ai réalisé que c’était inévitable [les comparaisons]. Et parfois, ça peut sembler être un fardeau lourd à supporter. Mais il est toujours de bon conseil, surtout qu’il sait une chose ou deux sur comment gagner en NBA. Il m’a toujours dit qu’il serait fier de moi quoi qu’il advienne. Que nos parcours sont différents, que nous sommes des joueurs et des personnes différentes. »

Joueur solide sur le circuit NCAA (12.6 points et 5.1 rebonds en quatre saisons), Ron Harper Jr. doit désormais repartir de zéro dans la Grande Ligue. Et s’il veut vivre sa carrière loin de l’ombre de son père, il admet tout de même que certaines choses rappelleront l’ancien acolyte de Michael Jordan.

« J’ai toujours pensé que mon père et moi sommes deux joueurs complétement différents. Simplement car il était un meneur de jeu, et moi un ailier. Mais en réalité, après plusieurs années, je réalise que nous avons des similitudes » constate Ron Harper Jr. « Surtout en défense, c’est là que je lui ressemble le plus. Il était un arrière qui pouvait défendre plusieurs positions, et c’est un profil qui fonctionne toujours en NBA. »