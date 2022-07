La free agency a ouvert il y a bientôt un mois et Collin Sexton n’a toujours pas signé le moindre contrat. La semaine dernière, il se murmurait pourtant que les Cavaliers lui avaient offert 40 millions de dollars sur trois ans, mais cette (petite) proposition ne correspondrait pas à ses attentes.

À tel point que l’arrière de 23 ans, qui sort d’une saison quasi blanche (11 matchs) à cause de sa déchirure du ménisque, serait prêt à accepter la « qualifying offer » de 7.2 millions de dollars à laquelle il peut prétendre, depuis qu’il a été protégé par Cleveland avant que la free agency ne démarre.

Pour Collin Sexton et ses représentants, l’idée serait donc de rempiler pour un an chez des Cavs ambitieux, afin de retrouver ses sensations (probablement en sortie de banc, comme Caris LeVert joue à son poste) et surtout faire remonter sa cote de popularité. Ainsi, s’il parvient à proposer des prestations convaincantes dans l’Ohio (ou ailleurs…), le 8e choix de la Draft 2018 pourrait alors obtenir un contrat plus lucratif dans un an, en étant cette fois-ci free agent non-protégé.