Cavaliers : une petite offre pour Collin Sexton ?

Trois semaines après le début de la free agency, Collin Sexton n’a toujours pas signé de prolongation de contrat avec Cleveland, et aucune formation ne lui a proposé une « offer sheet ». Comme Deandre Ayton avant lui, il est contraint de patienter, mais selon Chris Fedor du Plain Dealer, les Cavaliers lui ont déjà fait une offre. Elle serait très basse : environ 40 millions sur trois ans. On comprend pourquoi Collin Sexton ne l’a pas accepté, et que son camp préfère attendre.

Après une saison écourtée (11 matches) à cause d’une déchirure du ménisque du genou gauche, il a vu sa cote descendre en flèche, à la fois à cause de cette blessure, mais aussi parce Darius Garland a crevé l’écran.

Les Cavaliers ont la main sur son avenir puisqu’il est free agent protégé, mais le club n’en fait pas une priorité puisque les hommes de JB Bickerstaff viennent de gagner 44 matches sans lui. Ils lui ont déjà trouvé un remplaçant : Caris LeVert, arrivé des Pacers en février.

Rien n’empêche Collin Sexton de rester aux Cavaliers puisque la direction l’a protégé avec une « qualifying offer » à 7.3 millions de dollars. S’il l’accepte, il sera free agent non protégé dans un an.

LEXIQUE

Offer sheet : un free agent protégé par sa franchise a la possibilité d’accepter une proposition extérieure. C’est ce qu’on appelle une « offer sheet ». Sa franchise a alors 48 heures pour s’aligner, et ainsi le conserver. Cette saison, Deandre Ayton avait signé une « offer sheet » des Pacers et Phoenix s’est aligné dessus pour le conserver.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs lors de sa dernière année de contrat de rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un « free agent protégé » et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra plus alors s’aligner sur une offre pour le conserver.