Record historique : la NBA dépasse les 10 milliards de dollars de revenus !

Après deux ans marqués par la crise du Covid-19, comment vont les finances de la NBA ? La réponse, c’est un chiffre : 10 milliards de dollars de revenus. Selon AP, c’est un record historique pour la NBA qui ne s’est jamais aussi bien portée, et Adam Silver est évidemment très fier de ce bilan pour la saison 2021/22, en hausse de 58% par rapport à la saison précédente !

« Dans une certaine mesure, les chiffres m’ont vraiment surpris parce qu’ils ont dépassé les projections. Je pense que c’est assez remarquable vu où nous en étions il y a deux ans et demi« .

Selon CNBC, environ deux milliards de dollars sont liées aux droits TV (et dérivés), et 1.4 milliard de dollars sont des revenus liés aux sponsors comme Microsoft, State Farm, Nike, PepsiCo, Verizon ou Google. On comprend donc mieux pourquoi le salary cap a pris 10% d’augmentation en un an.

Au niveau des franchises, les chiffres ne sont pas parus mais les Warriors seraient sur le point de battre un record historique avec plus de 700 millions de dollars de revenus. A titre de comparaison, les Warriors affichaient un chiffre d’affaires de 471 millions de dollars en 2021, et ils étaient déjà numéros 1 de la NBA.

Autre preuve de la bonne santé de la NBA, la valeur des franchises. Ainsi Forbes annonce que les Knicks sont valorisés à 5.8 milliards de dollars, devant les Warriors (5.6 milliards) et les Lakers (5.5 milliards de dollars).

Enfin, pour la saison écoulée, les produits dérivés liés à la NBA ont rapporté 8.9 milliards de dollars, et c’est aussi un record !