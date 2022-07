Le Jazz finalement ouvert à un transfert de Donovan Mitchell ?

Le dossier Donovan Mitchell est bien parti pour animer une longue partie de l’été en NBA.

Plus d’une dizaine de jours après le transfert de Rudy Gobert vers les Timberwolves, le cas de l’arrière star du Jazz interroge. Est-il encore dans les plans du club, ou va-t-il lui aussi faire ses valises pour permettre à la franchise d’enclencher une reconstruction ?

Depuis plusieurs jours, il semblait plutôt clair que les décisionnaires du Jazz penchaient pour la première option, puisque ces derniers avaient repoussé les appels concernant la disponibilité de leur vedette, qui avait lui validé les changements opérés récemment dans l’effectif.

Mais la position des dirigeants du club a maintenant changé d’après ESPN, qui rapporte que le Jazz serait désormais prêt à écouter les offres pour leur triple All-Star de 25 ans.

Reste maintenant à savoir quelles équipes vont se positionner sur le dossier « Spida », et surtout si le Jazz va être convaincu. Au vu de la contrepartie obtenue dans le transfert de Rudy Gobert, on imagine que le prix à payer pour s’offrir l’arrière sera encore plus conséquent. Et toutes les franchises intéressées n’auront pas les arguments nécessaires pour faire céder le Jazz…