Le Jazz repousse les offres pour Donovan Mitchell

Sans surprise, la nouvelle direction du Jazz a sacrifié Rudy Gobert, transféré aux Wolves. Le duo All-Star qu’il composait avec Donovan Mitchell n’est pas parvenu à ramener la franchise en finale NBA, et comme leur complicité ne sautait pas aux yeux, il a fallu trancher. C’est Danny Ainge, l’éminence grise du nouveau propriétaire, qui s’est chargé de monter le premier gros transfert de l’intersaison, et tout le monde se demande si Mitchell sera le prochain à partir. Selon ESPN, la réponse est « non ».

Au contraire même puisque l’idée est de construire autour de l’arrière All-Star puisqu’il lui reste quatre années de contrat, et qu’il n’a que 24 ans.

« Leur plan est de réorganiser leur effectif autour de leur arrière All-Star Donovan Mitchell » explique Adrian Wojnarowski. « Ils veulent vraiment réorganiser leur effectif, et ils ont aussi transféré Royce O’Neal. Que ce soit pendant cette intersaison ou en février à la « trade deadline », ils ont une flopée de premiers tours de Draft pour monter des échanges. Ces choix sont tous non protégés, à l’exception d’un qui est protégé dans le Top 5. Idem avec celui en provenance des Nets. Au final, le Jazz a attaqué cette intersaison en étant déterminé à changer les choses, mais il n’est pas question de transférer Mitchell. »

Apparemment, cette stratégie est partagée par tout le monde dans la franchise.

« Danny Ainge, Justin Zanik, et la direction veulent continuer de construire un effectif autour de Donovan Mitchell. Clairement, Utah n’a pas donné suite aux appels des franchises qui essaient de monter un échange pour Donovan Mitchell. Ils sont déterminés à avancer avec lui comme pierre angulaire de leur effectif. »