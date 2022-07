Donovan Mitchell a validé les changements au Jazz

Dix jours après le transfert de Rudy Gobert aux Wolves, la free agency s’est subitement calmée. A Utah aussi où on semble se satisfaire des joueurs récupérés, et où on n’envisage pas de trouver un point de chute à Donovan Mitchell. Le projet est de construire autour de lui, et c’est ce qu’a confirmé le GM Justin Zanik. Voici ce qu’il a répondu en conférence de presse lorsqu’un journaliste lui a demandé si Mitchell était impliqué dans des discussions sur des échanges.

« Les choses évoluent en NBA, et je ne peux pas rester là à vous dire que quelqu’un est (intouchable)« , a déclaré Zanik. « Nous essayons de construire une équipe pour gagner le titre, et nous n’avons aucunement l’intention (d’échanger Mitchell). »

Mieux, selon le GM, Mitchell a validé les récents changements, et il est donc prêt à relever le défi.

« Compte tenu de toutes les transactions effectuées, nous sollicitons des commentaires sur les possibilités de changement dans l’effectif« , explique Zanik. « Donovan est très favorable à tout ce que nous faisons. Il a déjà tissé des liens avec le coach Will Hardy au sein de Team USA. Nous sommes en contact avec lui et ses représentants, pour le tenir au courant, et nous continuerons à le faire. Je pense que c’est une grande opportunité pour lui. Il est évident qu’il s’agit d’un joueur au caractère bien trempé, très motivé, qui veut devenir un grand joueur. Nous allons continuer à lui donner les moyens de le faire et de s’accomplir. »