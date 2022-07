De’Anthony Melton, le nouveau soldat des Sixers

Transféré par les Grizzlies vers les Sixers en échange de Danny Green et du 23e choix de la Draft 2022, De’Anthony Melton a été la première recrue estivale des 76ers, qui voulaient absolument mettre la main sur un défenseur extérieur, suite au départ de Ben Simmons plus tôt dans l’année.

Après une sublime saison du point de vue collectif avec les Grizzlies, l’arrière de 24 ans, auteur d’une saison 2021/22 à 10.8 points, 4.5 rebonds et 2.7 passes, passe à l’Est et rejoint une escouade tout aussi ambitieuse que celle qu’il quitte dans le Tennessee.

« Quand j’ai vu l’équipe dans laquelle j’étais envoyé, j’étais soulagé. Je me suis dit ‘Ok, c’est une très bonne situation. » expliquait l’ancien pensionnaire de USC. « Cela me correspond bien. Je sais ce dont l’équipe a besoin, je connais leurs ambitions. Je suis prêt à relever le défi. »

Au sein d’une équipe dont le collectif gravite autour de la présence au poste bas de Joel Embiid, l’arrière est bien conscient qu’il sera surtout utile pour offrir de l’espace au pivot camerounais, grâce à son tir extérieur fiable (38.8% de réussite sur les deux dernières saisons). Mais aussi aux porteurs de balle principaux des 76ers, James Harden et Tyrese Maxey, plus à l’aise quand ils peuvent attaquer le cercle et ressortir pour leurs shooteurs.

Un rôle similaire à celui qu’il tenait aux côtés de Ja Morant à Memphis, finalement.

« C’est ce dont cette équipe a besoin [son profil de shooteur] pour obtenir des paniers faciles. » jugeait Melton. « Je dégaine vite, je suis prêt à tirer dès que je reçois la balle. Je ne suis pas vraiment du style à dribbler dans tous les sens. »

Les retrouvailles se poursuivent à Philly

A Philadelphie, De’Anthony Melton retrouve Daryl Morey. Comme pour PJ Tucker et Danuel House, les deux autres recrues estivales majeures du club, l’actuel président des 76ers a recruté en connaissance de cause puisque c’est lui qui avait drafté Melton, en 46e position de la Draft 2018, quand il était encore en poste à Houston.

Mais l’arrière avait finalement été transféré à Phoenix quelques semaines plus tard, et n’avait donc jamais joué pour les Rockets. Près de quatre ans plus tard, le voilà enfin réuni avec celui qui lui a donné sa chance, alors qu’il avait été suspendu lors de sa deuxième (et dernière) année NCAA, pour des suspicions d’inéligibilité.

« Sa confiance veut dire beaucoup. Je n’avais pas joué cette année, donc j’avais chuté à la Draft, jusqu’en 46e position.« . se rappelait Melton. « Et il m’a quand même donné une chance, j’avais l’impression de vraiment être celui que le club voulait. »

« Je suis prêt à tout donner, pour l’équipe, pour la ville. Je suis prêt pour le challenge. » concluait-il ainsi.