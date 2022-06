Sans surprise, Bradley Beal décide de tester la « free agency »

Bradley Beal est prêt pour signer le plus gros contrat de l’histoire : ESPN rapporte que l’arrière de Washington, comme on s’y attendait, a décliné sa « player option » de 36.4 millions de dollars pour la saison 2022/23.

L’arrière des Wizards est donc free agent, mais seulement pour quelques heures puisqu’il devrait prolonger, dès les premières minutes de la « free agency » demain, pour cinq ans et 248 millions de dollars dans la capitale américaine.

Son avenir devrait s’inscrire dans son club de toujours, qui a sa confiance et va maintenant devoir mettre le paquet pour l’entourer au mieux ces prochaines années, lui qui a fêté ses 29 ans mardi. Avant l’ouverture de la « free agency », ses dirigeants lui ont d’ailleurs apporté deux renforts expérimentés : Monte Morris et Will Barton en provenance de Denver.

L’intersaison a bel et bien débuté à Washington.