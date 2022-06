Will Barton et Monte Morris en partance pour Washington

À un jour et demi de l’ouverture de la free agency, Nuggets et Wizards se montrent actifs sur le marché des transferts.

Ainsi, The Athletic et ESPN s’accordent pour dire que Will Barton et Monte Morris prennent la direction de Washington, en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith.

Un transfert qui fait sens, puisque Will Barton et Monte Morris étaient récemment annoncés sur le départ dans le Colorado, et que le toujours très fiable Morris figurait sur les tablettes des Wizards depuis quelques jours, pour y devenir potentiellement leur meneur titulaire. Dans la capitale, la paire Morris/Barton retrouvera d’ailleurs Wes Unseld Jr, l’ancien assistant-coach de Michael Malone à Denver.

Une opération financière

De leur côté, les Nuggets perdent deux éléments majeurs de leur rotation et de leur vestiaire, mais ces départs seront compensés par l’émergence de Bones Hyland, la prolongation de Jeff Green, l’arrivée de Christian Braun et les retours de blessure de Jamal Murray et Michael Porter Jr. D’autant que l’expérimenté Kentavious Caldwell-Pope arrive en contrepartie sur les extérieurs, en plus du vaillant Ish Smith, qui pourrait jouer pour sa… 13e franchise NBA (ce qui constituerait un nouveau record !).

Enfin, grâce à cet échange, Denver repasse sous le seuil de la « luxury tax », et ils pourront donc profiter d’une « mid level exception » de 10 millions de dollars pour signer un très bon free agent. Avant cet échange, ils n’avaient que 6.5 millions de dollars.