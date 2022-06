Monte Morris dans le viseur des Wizards ?

ESPN en parlait récemment : les Wizards sont prêts à se séparer de leur 10e choix de la Draft afin d’obtenir un joueur d’expérience pour accompagner Bradley Beal sur les lignes arrières.

D’après The Athletic, les dirigeants de Washington auraient notamment un nom dans leur viseur : Monte Morris.

Avec le retour de blessure de Jamal Murray et l’éclosion de Bones Hyland, le meneur de jeu des Nuggets serait sur le départ. Il sort de sa meilleure saison en carrière (12.6 points de moyenne) et serait très intéressant pour seconder Bradley Beal, si ce dernier reste à Washington évidemment.

Les Wizards ont besoin de se renforcer à la mène. La greffe avec Spencer Dinwiddie n’a pas fonctionné puisqu’il a été transféré en cours de saison, Tomas Satoransky va partir et rejoindre Barcelone, quand Raul Neto reste d’abord une solution en sortie de banc.

