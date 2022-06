Monte Morris, le prochain Nugget à faire ses valises ?

Sous l’impulsion de Calvin Booth, promu président des opérations basket, les Nuggets se préparent à être actifs, l’objectif étant de maximiser le potentiel de l’effectif autour de Nikola Jokic, double MVP de la saison en titre.

La première « recrue » sera incarnée par Jamal Murray, qui effectuera son retour après une saison blanche. Et après le départ de JaMychal Green (contre le 30e choix de la Draft 2022), avec l’objectif de donner un peu plus de flexibilité au roster de Mike Malone, c’est Monte Morris qui pourrait bien faire ses valises.

En l’absence de Jamal Murray, le meneur de 26 ans a livré une bonne saison avec 75 matchs disputés, son meilleur temps de jeu et ses meilleures stats en carrière. Sauf que le retour de Jamal Murray va lui barrer la route, d’autant plus que Bones Hyland a également montré de belles choses et serait vu comme back-up principal de Jamal Murray.

D’après le Denver Post, Monte Morris intéresserait pas mal d’équipes au sein de la ligue, alors qu’il lui reste deux années de contrat pour un peu moins de 19 millions de dollars au total.

Ce sera aux Nuggets, qui disposent également de deux premiers tours de Draft (21e et 30e choix), de trouver la meilleure contrepartie afin de continuer à bonifier leur effectif pour pouvoir viser le titre l’an prochain.