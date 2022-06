Les Nuggets envoient JaMychal Green à Oklahoma City pour récupérer le 30e choix de la Draft

Désormais président des Nuggets, Calvin Booth n’a pas mis longtemps à s’activer. ESPN nous apprend en effet que Denver a récupéré le 30e choix de la Draft du Thunder, ainsi que deux futurs « deuxième tour » de Draft.

En échange, les Nuggets ont cédé JaMychal Green et leur premier tour 2027, qui est protégé. Après cet échange, la franchise de Denver a donc les 21e et 30e choix de la Draft 2022 ainsi qu’un salaire en moins à assumer, tandis qu’Oklahoma City a de son côté toujours le 2e, le 12e et le 34e.

Quant à JaMychal Green, il sort d’une saison à 6.4 points et 4.2 rebonds de moyenne à Denver et reste un joueur de complément, qui peut dépanner sur quelques minutes.

De plus, comme il est en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine (8.7 millions de dollars), il n’est pas sûr qu’il reste au Thunder, qui pourrait encore s’en servir comme monnaie d’échange.

