Blake Griffin dans le viseur des Bulls et des Lakers ?

Peu utilisé en fin de saison, et seulement quelques minutes au premier tour des playoffs contre Boston, Blake Griffin va-t-il rester chez les Nets ? Il n’est sans doute pas la priorité de Brooklyn, mais il intéresse plusieurs formations.

D’après Heavy, qui cite un dirigeant de la conférence Est, pas moins de quatre franchises, et pas des moindres, auront un œil sur lui, maintenant qu’il est libre : Miami, Chicago, les Lakers et même Boston.

On sait que les Celtics veulent renforcer leur banc, et que le Heat se prépare à perdre P.J. Tucker, qui devrait aller à Philadelphie. Pour les Bulls, il s’agirait aussi d’avoir une option de plus parmi les remplaçants, notamment à l’intérieur où les points manquent.

Même si, à 33 ans, toujours gêné par des blessures ici et là et après son aventure à Brooklyn, Griffin n’est clairement plus aussi dominant que par le passé. Néanmoins, sur de courtes séquences, il a montré face aux Celtics en playoffs qu’il pouvait encore apporter son énergie et son expérience à une équipe ambitieuse.