Ime Udoka attend du renfort sur le banc des Celtics

Pendant les Finals contre les Warriors, Ime Udoka n’a pas vraiment été aidé par son banc. Il a surtout utilisé trois remplaçants (Grant Williams, Payton Pritchard, Derrick White) à chaque match et ce trio a seulement inscrit 16.7 points de moyenne.

Le coach attendait davantage dans cette série, mais l’apport a été trop maigre pour résister à la « second unit » de Steve Kerr. C’est donc tout logiquement qu’il veut avoir plus d’armes sur son banc pour la saison prochaine.

« Les grands joueurs attirent les autres grands joueurs »

« Avoir du scoring en sortie de banc, de manière constante, c’est une clé essentielle », confirme-t-il à Mass Live. « On va regarder des noms qui sont disponibles et voir si ça pourrait coller. On a des choses à corriger. Ce qui ressort des Finals, c’est notre banc qui pourrait être consolidé avec un vétéran, avec des anciens. Nos jeunes, Williams, Pritchard, White ont grandi cette saison, mais on a besoin de plus. »



La franchise de Boston aura-t-elle les moyens d’attirer un solide scoreur pour en faire un sixième homme fiable en playoffs ? Pour Udoka, le parcours jusqu’aux Finals est un argument de poids.

« Les grands joueurs attirent les autres grands joueurs, qui se parlent pendant la saison et l’intersaison », affirme-t-il, toujours pour Mass Live. « Si on observe notre saison ainsi que la progression de nos jeunes, c’est attirant pour les autres joueurs. En tant qu’entraîneur, j’ai des relations dans la ligue et c’est un avantage également. »

À noter que, d’après nos confrères de SNY.tv, les Celtics feraient partie des équipes intéressées par une arrivée d’Alec Burks. Un joueur au profil offensif, qui tournait à 12.1 points, 4.8 rebonds et 2.7 passes de moyenne lors des deux dernières saisons avec les Knicks (41% à 3-pts). Bientôt âgé de 31 ans, il doit toucher 10 millions de dollars en 2022/23 et il dispose d’une « team option » de 10.5 millions de dollars en 2023/24.