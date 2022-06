Ime Udoka attend davantage de ses remplaçants

Dans le Game 5, Ime Udoka s’est beaucoup (trop) appuyé sur son duo Jayson Tatum – Jaylen Brown. Les deux All-Stars ont joué 44 minutes et on l’a senti en fin de rencontre, où ils étaient épuisés.

Néanmoins, le coach n’avait pas vraiment d’autres choix devant lui puisque son banc a été inexistant dans la rencontre. Depuis le début des Finals, l’entraîneur a installé une rotation de huit joueurs, avec ses cinq titulaires et trois remplaçants : Grant Williams, Derrick White et Payton Pritchard.

Le bilan de ce trio dans la cinquième manche ? 4 points au total à 1/9 au shoot… Seul Grant Williams a inscrit un panier, quand Derrick White a passé 21 minutes sur le parquet sans rien apporter.

« On n’a pas eu une grosse production du banc », ne pouvait que constater, sous forme de litote, le coach après la défaite de ses troupes. « On a laissé Jayson Tatum et Jaylen Brown un peu plus longtemps sur le parquet, en utilisant les temps-mort pour les faire souffler. Le banc n’a pas été aussi productif que d’habitude, donc on a forcé sur Jayson. »

« On a clairement besoin que les remplaçants donnent un coup de boost en entrant »

Ce n’était guère mieux dans le Game 4, où Derrick White a été le seul à avoir de l’impact, avec ses 16 unités. Le duo Williams – Pritchard n’avait inscrit que 4 points.

Ce dernier est transparent depuis trois matches, manquant ses cinq dernières tentatives à 3-pts. Résultat : Ime Udoka ne peut pas non plus se passer de Marcus Smart, qui joue 39 minutes par match depuis le Game 3.

« On aimerait évidemment obtenir un peu plus de White et Pritchard que dans le dernier match », annonce Ime Udoka pour cette sixième manche. « Grant a été important aussi pour nous cette saison. »

Sauf que l’intérieur n’a pas réussi encore à faire un match digne de ceux qu’il a parfois compilés contre Milwaukee et Miami. Là où Payton Pritchard est très maladroit, Grant Williams, lui, est discret offensivement avec seulement quatre shoots tentés sur les deux dernières rencontres.

Les performances très moyennes des trois remplaçants contrastent avec celles de Golden State. Car en face, Jordan Poole et Gary Payton II ont fait mal dans le Game 5 (29 points à eux deux) et avec le changement de Steve Kerr depuis la quatrième manche, et l’entrée d’Otto Porter Jr. dans le cinq majeur, Kevon Looney sort lui aussi du banc. Les Warriors ont par conséquent un banc bien plus tranchant et efficace que celui des Celtics.

« Très important », répond Payton Pritchard quand on lui demande à quel point il sera capital pour lui de mettre les shoots ouverts dans le Game 6. « On a clairement besoin que les remplaçants donnent un coup de boost en entrant. Ce sera vraiment essentiel. »