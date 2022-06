À seulement 34 ans, Will Hardy devient le nouveau coach du Jazz !

En 2013, Danny Ainge nommait Brad Stevens (36 ans) comme entraîneur des Celtics. En 2022, ce même Danny Ainge a cette fois-ci décidé de nommer Will Hardy (34 ans) comme entraîneur du Jazz, pour les cinq prochaines années. Passé par le banc des Spurs pour épauler Gregg Popovich entre 2019 et 2021, il était l’assistant d’Ime Udoka à Boston depuis un an.

Favori pour ce poste, le désormais successeur de Quin Snyder sur le banc de Utah devient par conséquent le plus jeune coach en activité en NBA. Confirmant ainsi sa fulgurante ascension dans la ligue, lui qui n’était encore qu’un simple stagiaire à San Antonio il y a une décennie.

► À lire également : qui est Will Hardy, l’ancien assistant de San Antonio et Boston ?

C’est donc Will Hardy, un entraîneur inexpérimenté —préféré à d’autres assistants comme Adrian Griffin (Raptors), Alex Jensen (Jazz) et Joe Mazzulla (Celtics)— qui sera en charge du renouveau du Jazz. Selon toute vraisemblance, Donovan Mitchell sera la pièce centrale de ce projet, alors que Rudy Gobert n’est toujours pas assuré de continuer l’aventure dans cette équipe, souvent bien placée en saison régulière, mais constamment mise en échec en playoffs.

À noter que Danny Ainge, le directeur général de la franchise de Salt Lake City, a également nommé (comme pressenti) David Fizdale en tant qu’assistant GM. Les mouvements sont donc nombreux dans l’Utah et il pourrait y en avoir d’autres dans les prochains jours…