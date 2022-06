Free agency 2022 | Le Top 10 des meneurs de jeu

La saison NBA terminée et la Draft 2022 passée, c’est maintenant l’heure de la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet.

Cette année, elle débutera à partir dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures ne deviendront officielles qu’une fois la période du moratoire levée, une semaine après l’ouverture de la « free agency », le 6 juillet à 18h00 en France (12h00 à New York).

Voici le Top 10 des meilleurs meneurs de jeu disponible cet été, un poste dominé par deux All-Stars à un carrefour de leurs carrières, puis une ribambelle de « role players » de luxe en quête d’un nouveau challenge.

1 – Kyrie Irving (30 ans – player option – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 27.4 points, 4.4 rebonds, 5.8 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 21.3 points, 5.3 rebonds, 5.3 passes

Après un exercice 2021/22 largement tronqué en raison de son statut vaccinal (29 matches), Kyrie Irving est à un carrefour de sa carrière. Trois ans après son arrivée à Brooklyn, son passage laisse clairement à désirer et on peut déjà se questionner sur son avenir du côté du Barclays Center.

A 30 ans, le talentueux mais complexe meneur pourrait bien quitter les Nets ces prochaines semaines, si les négociations autour de sa prolongation de contrat ne permettent pas de sortir de l’impasse dans laquelle les deux camps semblent être embourbés en ce moment. Le club aimerait ainsi le prolonger, mais sur une courte durée, tandis que le joueur vise lui un contrat maximum, qui nouerait totalement les mains des Nets sur le plan financier à terme. Un vrai conflit d’intérêt.

A quelques jours de l’ouverture de la « free agency », il semble donc probable que Kyrie Irving décline sa « player option« , qui s’élève à 36.5 millions de dollars, pour signer dans un autre club. Sur sa « short list », on trouve les deux clubs de Los Angeles, ainsi que le Heat, les 76ers, les Mavericks et les Knicks…

2 – Jalen Brunson (25 ans – non protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 16.3 points, 3.9 rebonds, 4.8 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 21.6 points, 4.6 rebonds, 3.7 passes

Jalen Brunson a le vent en poupe. Après une très bonne quatrième saison dans la ligue, la dernière de son contrat rookie, avec notamment une campagne de playoffs de grande qualité, le meneur va toucher le premier gros chèque de sa carrière, cet été.

Les Mavericks, qui ont choisi de ne pas le prolonger l’été dernier alors qu’ils en avaient l’occasion, veulent logiquement le garder dans le Texas, mais l’ancien de Villanova n’a pas l’intention de faire de cadeau à son club.

En parallèle, les Knicks sont en embuscade, et ont préparé le terrain ce jeudi, lors de la soirée de la Draft, se donnant tous les moyens financiers pour offrir un contrat massif au natif du New Jersey. Sans compter que le père du meneur, Rick, a intégré le staff de Tom Thibodeau plus tôt dans le mois…

3 – Russell Westbrook (33 ans – player option – Los Angeles Lakers)

Stats 2021/22 : 18.5 points, 7.4 rebonds, 7.1 passes

C’est une intersaison capitale pour la suite de sa carrière qui attend Russell Westbrook. Après une saison très compliquée sur le plan individuel, dans une équipe des Lakers dysfonctionnelle de bout en bout, le « Brodie » n’est pas dans une position confortable.

Alors que les Lakers vont tout faire pour rebondir en 2022/23, le natif de Los Angeles n’est plus franchement en odeur de sainteté dans sa ville natale, comme en témoigne la proposition de transfert des Lakers aux Pacers il y a quelques jours. Mais le nouveau coach des « Purple and Gold », Darvin Ham, semble tout de même prêt à lui confier un rôle central dans son projet.

Côté contrat, il possède une « player option » à 47 millions de dollars, qu’il doit activer ou décliner d’ici le 29 juin. Difficile de croire qu’il choisira de faire une croix sur cette somme : on retrouvera quasiment avec certitude Russell Westbrook dans l’effectif des Lakers à la rentrée.

Toujours est-il qu’il demeure sur un siège éjectable, et on imagine que Rob Pelinka tentera de le transférer au cours de la saison prochaine, plutôt que de le perdre sans aucune contrepartie à l’été 2023.

4 – Tyus Jones (26 ans – non protégé – Memphis Grizzlies)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 8.7 points, 2.4 rebonds, 4.4 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 9.2 points, 3.3 rebonds, 4.5 passes

Dans l’ombre médiatique des trois meneurs cités ci-dessus, Tyus Jones est dans une position très intéressante.

Free agent alors que son contrat de trois saisons signé avec les Grizzlies en 2019 est terminé, l’ancien chef d’orchestre de l’équipe de Duke championne en 2015 a l’embarras du choix quant à la suite de sa carrière. Meneur gestionnaire et expérimenté, c’est un remplaçant de luxe depuis le début de sa carrière, qui a prouvé à plusieurs reprises cette saison avec Memphis, quand Ja Morant était absent, qu’il était capable d’intégrer le cinq majeur et de faire le job.

Et si une prolongation de contrat à Memphis est bien sûr envisageable, c’est peut-être bien ce rôle de meneur titulaire que le natif du Minnesota convoitera cet été, après sept saisons à sortir du banc. Si le plan Jalen Brunson échoue, les Knicks pourraient être intéressés par ses services. Tout comme les Wizards, qui n’ont pas de meneur gestionnaire à aligner aux côtés de Bradley Beal.

5 – Dennis Schröder (28 ans – non protégé – Houston Rockets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 13.5 points, 3.3 rebonds, 4.6 passes

Après une saison 2021/22 sans saveur malgré des statistiques personnelles cohérentes, débutée à Boston et conclue à Houston, le meneur allemand voudra rebondir. A 28 ans, il a encore de beaux jours devant lui et peut toujours rendre de bons services en sortie de banc, avec sa vitesse et ses qualités de scoreur.

Du point de vue financier, il ne pourra pas se permettre d’être trop exigeant, car sa cote n’est pas nécessairement très haute, et surtout parce qu’il n’est pas vraiment en haut de la hiérarchie sur le poste. Autrement dit, il fera probablement de ce groupe de joueurs dont la situation contractuelle se décantera une fois l’avenir des joueurs évoqués plus haut connu.

6 – Patty Mills (33 ans – player option – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 11.4 points, 1.9 rebonds, 2.3 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 6.3 points, 1 rebond

7 – Gary Payton II (29 ans – non protégé – Golden State Warriors)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.1 points, 3.5 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 6.5 points, 3.1 rebonds, 1.3 passe

8 – Delon Wright (30 ans – non protégé – Atlanta Hawks)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 4.4 points, 2.9 rebonds, 2.4 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 8.2 points, 4.8 rebonds, 2.8 passes

9 – Aaron Holiday (25 ans – protégé – Phoenix Suns)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 6.8 points, 2.5 rebonds, 3.4 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 3.5 points, 1.5 passe

10 – Goran Dragic (36 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.5 points, 3.1 rebonds, 4.1 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 10.5 points, 4.5 rebonds, 1.5 passe

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.