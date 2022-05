Les Mavs ne veulent pas lâcher Jalen Brunson

Ce n’est pas un scoop, surtout après les playoffs qu’il vient de réaliser, mais les Mavs ont confirmé par la voix de Mark Cuban qu’ils souhaitaient évidemment conserver Jalen Brunson, un des éléments moteurs de la belle postseason de Dallas aux côtés de Luka Doncic.

« On peut le payer plus que tout le monde, et je pense qu’il veut rester, ce qui est le plus important », a déclaré le propriétaire au micro de Marc Stein. « J-Kidd a eu un rôle énorme là-dedans car JB s’est épanoui plus que n’importe qui dans l’équipe cette saison. »

Auteur de superbes playoffs à 21 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne, Jalen Brunson a clairement fait monter sa cote en même temps qu’il a haussé son niveau de jeu.

« De voir comment il a évolué entre l’année dernière et cette année, c’est une preuve de son travail et de son implication », poursuit Mark Cuban. « Il a reçu énormément de soutien de la part de son père, de sa famille, de sa petite amie, et de la part du staff de J-Kidd qui lui a beaucoup appris. Je pense qu’il en est conscient et qu’il veut rester avec nous. »

En février dernier, Mark Cuban annonçait que ça faisait un moment qu’il n’avait pas payé la « luxury tax » et qu’il était donc prêt à mettre la main au porte-monnaie. Ce serait le choix de la raison pour continuer sur cette lancée.