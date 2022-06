Les Knicks se donnent tous les moyens de signer Jalen Brunson

Comme il envisage un départ de Brooklyn, Kyrie Irving a déjà établi une liste de destinations possibles, dans laquelle on retrouve notamment les Knicks.

Sauf que, d’après les informations d’Adrian Wojnarowski, ces derniers ont d’autres priorités actuellement que le meneur de jeu champion NBA en 2016 avec Cleveland. Et il s’agit évidemment de Jalen Brunson.

Le nom du joueur de Dallas circule autour de New York depuis de longs mois. Plus encore ces derniers temps, avec son père, Rick Brunson, qui vient de rejoindre le staff de Tom Thibodeau.

Marc Stein annonce même que les dirigeants des Knicks préparent leur offre pour l’ouverture de la free agency. Elle tournerait autour de 100 millions de dollars sur quatre saisons, soit le salaire évoqué quand le joueur et son père prévenaient Dallas que l’arrière ne ferait aucun cadeau aux Mavericks.

Les Texans n’ont pas voulu prolonger leur joueur pour 55 millions de dollars sur quatre ans avant et pendant la saison. Après sa belle saison, ils pensaient qu’une offre de 88 millions, toujours sur quatre saisons, serait suffisante. Si les Knicks dégainent les 100 millions, plus la nouvelle proximité avec son père, Dallas aura du mal à le conserver… Même si la franchise de Mark Cuban pourra toujours proposer un contrat de cinq ans à Brunson, ce que New York ne peut pas faire.

En se séparant de Kemba Walker, les Knicks ont libéré de la marge salariale, pour tenter d’attirer Brunson justement. Afin d’avoir encore un peu plus de dollars en mains, ils pourraient aussi couper Taj Gibson, dont la dernière année de contrat (5.1 millions) n’est pas garantie, croit savoir HoopsHype.