Le père de Jalen Brunson intègre le staff de Tom Thibodeau

Alors que le fils est sur les tablettes de la franchise à l’approche de la « free agency », le père se fait lui une place sur le banc. SNY rapporte en effet que Rick Brunson va intégrer le staff de Tom Thibodeau à New York.

Joueur des Knicks au cours de la saison 2000/01, le père de Jalen Brunson connait bien le coach de New York puisqu’il était déjà un de ses assistants à Chicago, entre 2010 et 2012, puis à Minnesota entre 2016 et 2018. Il avait dû quitter les Wolves alors que plusieurs femmes l’accusaient d’un « comportement incorrect » avec elles.

Il est en tout cas également familier de longue date avec Leon Rose, l’actuel président des opérations basket des Knicks, qui était autrefois son agent quand il travaillait pour l’agence CAA.

Il devrait a priori prendre la place de Kenny Payne sur le banc des Knicks, puisque ce dernier, pour rappel, a accepté le poste de l’université de Louisville en mars dernier.