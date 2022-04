Free agent, Jalen Brunson ne fera aucun cadeau aux Mavericks

Au même titre que Jordan Poole, Jalen Brunson est l’une des très bonnes surprises de ce début de playoffs avec notamment deux matches à 41 et 31 points face au Jazz, et comme il sera free agent non protégé à partir du 1er juillet prochain, le staff des Knicks s’était carrément déplacé pour le voir jouer la semaine dernière.

On sait que New York en a fait l’une de ses priorités de l’été, mais aussi que sa famille est très proche de Leon Rose, le président. Mais les Knicks auront de la concurrence. Il y aura évidemment Dallas prêt à se mettre dans le rouge pour lui, mais aussi les Pistons qui aimeraient l’associer à Cade Cunningham à l’arrière.

Selon ESPN, les dirigeants de Detroit ont été séduits par la capacité de Brunson à jouer aux côtés d’un « playmaker » comme Luka Doncic, dont le profil rappelle celui de Cunningham. Le nombre de franchises intéressées devraient encore s’allonger dans les semaines à venir, et en attendant le meneur de Dallas assure qu’il n’y pense pas.

« Il n’y aura aucune ristourne. « Ne me dites pas que vous l’adorez. Prouvez-le moi » »

« Absolument pas ! Je vous le promets » a-t-il répondu à ESPN. « Avec mon père, on blague dessus, mais ma famille sait que je ne veux pas en parler tant que la saison n’est pas terminée. Cela ne m’aiderait vraiment pas si on en parlait en ce moment. Je sais que c’est une situation étrange. Les gens ne me croient pas quand je leur dis que je n’en parle pas, mais tant que je ne l’aurai pas décidé, nous n’en parlerons pas ».

Selon ESPN, Dallas avait refusé il y a un an de prolonger son meneur pour 55 millions de dollars sur quatre ans. Cela leur aurait éviter qu’il devienne free agent cette année, et Mark Cuban va sans doute le regretter puisqu’il va sans doute devoir débourser le double pour le garder… On évoquait un salaire de 20 million de dollars par an il y a un mois, et désormais ce serait plutôt 25 millions…

« On va voir si Dallas le veut vraiment. Pas de blabla. Il n’y aura aucune ristourne. « Ne me dites pas que vous l’adorez. Prouvez-le moi » » prévient son père, Rick Brunson, ancien « journey man » en NBA.

« Il voulait la sécurité. Il voulait vivre ici. Et ils ont refusé »

Comme Brunson est free agent non protégé, les Mavericks n’auront pas la main sur le dossier. Ils pourraient perdre leur joueur sans la moindre contrepartie. Leur seul atout : ils sont les seuls à pouvoir lui offrir une 5e année de contrat, contre quatre pour les autres équipes. En janvier, ils ont eu la possibilité de le prolonger mais ils ont refusé…

« J’ai dit aux Mavericks : « Une fois que la saison débute, il n’y a plus de discussions sur le contrat » » raconte son père. « Finalement, je suis revenu sur mes déclarations, et en janvier, j’avais le sentiment qu’il en avait assez montré pour mériter une prolongation. Je lui ai dit : « Vas-y, prend l’argent, mon gars ! » Il voulait la sécurité. Il voulait vivre ici. Et ils ont refusé. Il n’a rien refusé. C’est eux qui ont refusé d’abord. »

Est-ce que ce refus va pousser le papa à donner la main aux Knicks où son ami Leon Rose est président, et dont le fils est l’agent de Jalen ?

« Il y a des moments où vous devez prendre des décisions très difficiles » conclut Rick Brunson. « J’ai été très clair avec Leon : « Je t’aime à la folie. Ton fils travaille pour Jalen, il représente Jalen, mais il s’agit de Jalen ». La seule chose qui caractérise Leon, c’est qu’il est courant. Il s’agit de faire ce qui est le mieux pour Jalen. Leon ne me parlera plus jamais. La question que je me pose est de savoir s’il est bien adapté à New York. Nous ne le savons pas, parce que nous devons discuter et le découvrir. Le 1er juillet est encore loin. »