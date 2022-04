Poole dans le grand bain

Jordan Poole effectuait ses grands débuts en playoffs cette nuit, et malgré le retour de Stephen Curry, le jeune arrière des Warriors était titulaire. Allait-il être stressé par l’enjeu, ou par la présence de Curry comme doublure ? Absolument pas !

Poole a joué son basket, et même du grand basket pour signer un match à 30 points à 9 sur 13 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points. Une efficacité maximale qui lui permet d’être le 35e joueur à atteindre la barre des 30 points pour son premier match des playoffs, et seuls deux joueurs des Warriors y étaient parvenus avant lui : Wilt Chamberlain et Mitch Richmond.

« C’est plus ou moins ce qu’on attendait de lui » avoue Steve Kerr. « Il n’est pas effrayé par ce genre de moment, il était même impatient de le vivre. Il s’était préparé pour ça, et il a réalisé un très grand match. »

« Une fois qu’on a franchi l’obstacle mental, on joue de manière plus libérée »

Il y a un an, Poole avait déjà vécu des matches à enjeu puisque les Warriors avaient disputé deux matches de « play-in », face aux Lakers et aux Grizzlies. Il avait à l’époque inscrit 10 et 19 points, et désormais, il est prêt à jouer sur la plus grande des scènes.

» Je ne savais pas à quoi m’attendre. Evidemment, il y avait eu le « play-in » l’année dernière, et les gars m’avaient dit que c’était assez proche des playoffs en termes d’ambiance et d’intensité, dans le souci des détails. Je me sentais vraiment bien préparé » explique le meilleur marqueur de la rencontre. « Le staff a vraiment fait du bon boulot pour son plan de jeu, pour nous organiser, et on a fait du bon boulot pour l’exécuter ».

Patient dans son rôle de meneur de jeu, Poole a attendu le 2e quart-temps pour se lâcher. Il inscrit neuf points de suite, et quand Kerr aligne son nouveau « cinq de la mort », il profite des espaces créés par Stephen Curry et Klay Thompson pour se lâcher. Il plante 14 points dans le quart-temps, et à la mi-temps, il en est déjà à 17 points à… 6 sur 6 aux tirs !

« Il joue comme ça depuis deux mois, et il a fait tout ce qu’il fallait pour être prêt » témoigne Stephen Curry. « Une fois qu’on a franchi l’obstacle mental, on joue de manière plus libérée. »

« Il a toujours eu le talent, mais c’est son éthique de travail qui va le propulser vers la célébrité »

Candidat sérieux au titre de Most Improved Player, Poole aimerait rester dans le cinq de départ, et il a envoyé le message à Steve Kerr lors de l’interview en bord de terrain. Pour Klay Thompson, qui l’a observé pendant près de trois ans, les Warriors ont une superstar en puissance dans leurs rangs.

« Il était en G-League pour son année rookie, et il n’a cessé de s’améliorer. Simplement par sa rage. Il a toujours eu le talent. Il savait dribbler, il savait tirer… Mais c’est son éthique de travail qui va le propulser vers la célébrité »

Mais avant de devenir célèbre, et de décrocher son premier gros contrat, Poole reste en phase d’apprentissage, et il ne boude pas son plaisir d’évoluer aux côtés de légendes.

« Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’avoir le soutien de joueurs qui ont déjà vécu tout ça », conclut Poole. « Ils sont passés par là au niveau le plus élevé. Vous savez que si vous faites des erreurs, ils vont vous encourager, et il n’y a pas meilleur sentiment… Je suis simplement reconnaissant d’être sur le terrain avec ces gars-là, et j’essaie d’apprendre le plus possible pour faire en sorte de nous aider à gagner ».