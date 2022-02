Une grosse prolongation de contrat pour Jordan Poole dès cet été ?

Jordan Poole est actuellement l’un des joueurs les plus rentables de la ligue. Car dans la troisième année de son contrat rookie, moyennant 2 millions de dollars cette saison, l’arrière des Warriors apporte cette année 16 points, 3 rebonds et 3 passes. De quoi déjà pousser les dirigeants californiens à plancher sur son cas, malgré des pourcentages d’adresse toujours moyens, avec 44% de réussite générale et seulement 34% à 3-points.

Selon le San Francisco Chronicle, les Californiens auraient l’intention de lui proposer une prolongation de contrat, sur plusieurs années, dès cet été alors qu’il dispose encore d’une année de contrat (4 millions l’an prochain) et pourrait donc être « free agent protégé » à l’été 2023.

Tout l’enjeu est de connaître le montant de cette prolongation potentielle. Le quotidien se réfère à un expert du site spécialisé Spotrac selon qui un contrat de quatre ans pour 80 millions de dollars pourrait être mis sur la table. Spotrac note d’ailleurs que l’arrière est éligible à une prolongation de cinq ans pour 181 millions de dollars.

Des finances déjà dans le rouge foncé

Les Warriors auront-ils seulement les moyens de miser autant sur lui ? Actuellement plus grosse masse salariale de la ligue (180 millions de dollars), la franchise californienne va devoir gérer le dossier d’Andrew Wiggins, en fin de contrat en 2023, susceptible d’évoluer encore bien au-delà des 30 millions de dollars annuels par la suite.

Cet été, le GM Bob Myers devra aussi se pencher sur toutes les fins de contrat d’un paquet de soldats de l’équipe (Kevon Looney, Andre Iguodala, Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica, Gary Payton II….). Alors que le seul trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green pèsera près de 115 millions de dollars dans la balance l’an prochain.