Les Knicks se débarrassent de Kemba Walker, envoyé aux Pistons

On se demandait ce que faisaient les Knicks, lorsqu’ils ont transféré Ousmane Dieng, leur 11e choix, vers Oklahoma City, en échange de futurs premiers tours de Draft. Mais on a vite compris.

Car dans la foulée, ESPN et The Athletic ont annoncé que New York, Charlotte et Detroit s’étaient entendus sur un échange en triangle. Les Hornets ont ainsi envoyé leur choix en 13e position, le pivot Jalen Duren, vers les Knicks… qui l’ont immédiatement transféré vers les Pistons, en compagnie de Kemba Walker, dont ils ne voulaient plus.

En faisant une croix sur leur 11e choix, et en se débarrassant de l’ancien All-Star des Hornets, New York dispose désormais de 18 millions de dollars de marge salariale. Assez pour récupérer Jalen Brunson à la free agency ?

New York reçoit le premier tour de Draft de Milwaukee (protégé 1-4) en 2025, que Detroit venait d’obtenir dans l’échange de Jerami Grant. Les Pistons, qui avaient déjà mis la main sur l’arrière Jaden Ivey avec leur 5e choix, récupèrent ainsi un autre gros potentiel, Jalen Duren, sans lâcher grand-chose. Les Knicks envoient eux plusieurs choix de Draft (premier tour de Denver en 2023 et quatre choix au deuxième tour) aux Hornets.

Kemba Walker ne devrait toutefois pas s’attarder chez les Pistons puisque ESPN évoque déjà un « buyout », qui permettrait au meneur de 32 ans de devenir « free agency » cet été.