Russell Westbrook proposé aux Pacers

Restera, restera pas… Même si Darvin Ham place Russell Westbrook au centre de son projet, ce n’est pas du tout certain que la direction souhaite faire une année de plus avec le meneur All-Star.

La greffe n’a pas pris la saison passée, et son monstrueux salaire (47 millions de dollars), s’il active sa « player option », plombe la masse salariale et les possibilités de se renforcer.

Mardi, on évoquait un intérêt des Hornets, et aujourd’hui, c’est ESPN, via son Monsieur Draft Jonathan Givony, qui rapporte des discussions entre les Lakers et les Pacers. Selon notre confrère, les Lakers ont proposé Russell Westbrook et Talen Horton-Tucker, qui pèsent, à eux deux, 57 millions de dollars dans les caisses de la franchise.

À Indiana, on chercherait à se débarrasser du contrat de Malcolm Brogdon, mais les discussions ont vite capoté.