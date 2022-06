Les Hornets pensent toujours à Russell Westbrook…

Après Marc Stein en avril, c’est au tour de The Ringer d’évoquer la possible venue de Russell Westbrook aux Hornets. Comme Mike D’Antoni a de grandes chances d’être le prochain entraîneur, on n’est pas certain que les deux aient envie de se retrouver, mais nos confrères rapportent que Michael Jordan aurait en tête de se débarrasser de contrats encombrants, et pour cela, il serait disposé à récupérer Russell Westbrook qui est dans sa dernière année de contrat.

Depuis lundi, les noms de Gordon Hayward et Terry Rozier circulent dans les rumeurs de transfert, et les deux pourraient rejoindre les Lakers en échange de Westbrook. En avril, Marc Stein évoquait plutôt Kelly Oubre Jr comme l’une des monnaies d’échange. Sur le papier, les Lakers équilibreraient leur effectif, et Gordon Hayward, s’il ne passe pas trop de temps à l’infirmerie, pourrait être idéal comme lieutenant de LeBron James et Anthony Davis. Niveau contrat, il doit toucher 60 millions de dollars d’ici 2024, et ça peut freiner l’enthousiasme des Lakers.

Côté Charlotte, on voit mal comment Russell Westbrook et LaMelo Ball pourraient cohabiter puisqu’ils ont tous les deux besoin du ballon pour exister, et qu’aucun n’est un shooteur, mais Michael Jordan serait un grand fan de Russell Westbrook. Même sur le plan du « business » puisque le MVP 2017 fait partie des ambassadeurs de Jordan Brand.