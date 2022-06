Russell Westbrook sera au coeur du projet de Darvin Ham

Présenté en grande pompe par Rob Pelinka, puis applaudi par l’assemblée, Darvin Ham s’est plié à l’exercice de la conférence de presse pour la première fois en tant que coach des Lakers.

Neuf ans après son départ en tant qu’assistant pour rejoindre Mike Budenholzer à Atlanta, et le suivre ensuite à Milwaukee avec un titre de champion NBA à la clé, l’ancien ailier a donc présenté les contours de son nouveau projet et sa philosophie de jeu.

« Je crois que c’est un style de coaching à 360 degrés », a-t-il répondu. « Les deux parties du terrain sont connectées. On entend parler de ces gourous offensifs, ces gourous défensifs, mais les deux côtés du terrain s’influencent l’un l’autre. Si tu es capable de très bien défendre, ça va aussi se ressentir sur ton attaque. Parce que tu ne vas pas affronter une défense en place. Si tu laisses l’adversaire scorer, ton attaque va en pâtir, parce que tu vas jouer une défense en place. Il faut savoir être équilibré, on en parlait beaucoup avec coach Bud’ ».

« Russell est l’un des meilleurs joueurs que notre ligue ait jamais vu »

Il a également insisté sur l’importance d’être « compétitifs, soudés, et responsables ». Ses principales missions consisteront à faire progresser le collectif en essayant d’intégrer au mieux les « role players » au trio Westbrook-James-Davis dont il devra également tirer le maximum.

Principal point d’interrogation jusqu’à ce jour, Russell Westbrook va bel et bien faire partie intégrante du projet de Darvin Ham, qui en a profité pour rappeler le CV de son meneur au statut controversé.

« Ne vous y trompez pas. Russell est l’un des meilleurs joueurs que notre ligue ait jamais vu », a-t-il lancé. « Il en a encore une tonne sous le capot. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à le dévaloriser. Je vais l’aborder comme avec tous les joueurs que j’ai rencontrés. Nous allons parler de nos habitudes de course, avec le ballon, sans le ballon. Et de l’équipe, du rythme de l’équipe, et essayer de mettre en place un rythme, entre LeBron, Russ, AD, et se partager la charge, en défense et en attaque. C’est en défense que vous allez nous voir faire nos plus gros progrès. On doit s’engager à fond en défense, sinon on n’aura aucune chance, l’attaque n’aura même pas d’importance ».

« Nous avons eu de grandes conversations avec Russell, et le mot principal qui en est ressorti, c’est sacrifice »

Présent dans la salle, Russell Westbrook a religieusement écouté son coach, qui a également été invité à évoquer ses premiers échanges avec son meneur All-Star.

Darvin Ham a alors insisté sur l’importance de la notion de sacrifice qui devrait également être l’un de ses maître-mots la saison prochaine, pour Russell Westbrook comme pour le reste de l’équipe.

« Nous avons eu de grandes conversations avec Russell, et le mot principal qui en est ressorti, c’est sacrifice. On va se sacrifier, quel que soit ce qu’on ait à faire. Et ça ne concerne pas que Russ, ce seront aussi les sacrifices que LeBron et AD devront faire et jusqu’au dernier nom de notre roster, en gardant toujours à l’idée que tout commence par la défense. Pour ce qui est de son rôle, j’attends de lui qu’il soit le joueur aussi tenace et énergique qu’il l’a été tout au long de sa carrière ».